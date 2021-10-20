«Война началась, надо где-то и поднапрячься». В РНПЦ им. Александрова готовы принять пациентов из других центров

О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире.

Два года назад вы давали поручение, и была очень большая очередность на оперативное лечение в Республиканский онкологический центр. Это 508 человек. Сегодня объем оперативных вмешательств ни в коем разе не уменьшился. Но никаких очередей нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это главное. Ни в коем случае нельзя дать возможность действовать традиционно. Чего-то вспыхнуло – давай это закроем. Как закроем? Война началась, надо где-то и поднапрячься. Но людей нельзя бросать с обычными операциями. Я всегда привожу в пример. Как онкологию отложить? Что значит плановое оперативное вмешательство, реконсультативное? Ну, как отложить? Это же онкология. Это страшнее, чем любой COVID. Нет, мы потом. Он сказал, не думая, что онкологию отложит. А на местах там отложат.

– Они сделали так – отложили на местах.