«Не буду очень ласковый с вами». Украинский врач призывает всех привиться

Новости Беларуси. В первую волну к ковиду относились со скепсисом, лидеры мнений справедливо говорили о том и то, что позволяло не допустить панику, в то время как народ упрекал их в цинизме и продолжал устраивать ажиотаж, скупая маски и антисептики, то сегодня, кажется, они поменялись местами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Комаровский, врач-педиатр, телеведущий (Украина):

Красивая осень, конечно, ребята. Но, похоже, для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни, похоже, последняя. Поэтому извините за эмоции, что не буду очень ласковый с вами. Но ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Если у кого-то мозги еще остались, пожалуйста, привейтесь. Потому что это плохо кончится.

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