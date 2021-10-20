«Это для меня очень важно». Лукашенко обратился к медикам. Что он им сказал?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошу вас об одном – это для меня очень важно, это уже и политическая проблема, я обращал внимание и вчера на нее – ни в коем случае плановую поддержку, консультации, помощь не сокращать. Я вас прошу. При любой сложности, трудности. Война. Представьте, война. И мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей. Вы же знаете, что больные – это прежде всего голова, психика, мозги. Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает волноваться и переживать. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться. Не болейте. Когда врачи болеют – это катастрофа.

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