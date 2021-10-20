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«Это для меня очень важно». Лукашенко обратился к медикам. Что он им сказал?

20 октября 2021 19:27
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Новости Беларуси. На пике четвертой волны. Оказание медпомощи в условиях COVID-19 в Беларуси на особом контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 октября глава государства посетил Минскую областную больницу – побывал в «красной зоне» и, конечно, пообщался с коллективом.  

«Это для меня очень важно». Лукашенко обратился к медикам. Что он им сказал?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Прошу вас об одном – это для меня очень важно, это уже и политическая проблема, я обращал внимание и вчера на нее – ни в коем случае плановую поддержку, консультации, помощь не сокращать. Я вас прошу. При любой сложности, трудности. Война. Представьте, война. И мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей. Вы же знаете, что больные – это прежде всего голова, психика, мозги. Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает волноваться и переживать. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться. Не болейте. Когда врачи болеют – это катастрофа.  

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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