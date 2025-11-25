Прямой эфир

МИД КНР: телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа прошел в дружеской атмосфере

25 ноября 2025 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
МИД КНР: телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа прошел в дружеской атмосфере-0

24 ноября между председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, беседа прошла в положительной и конструктивной атмосфере, была инициирована американской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил необходимость равенства и взаимного соблюдения в отношениях между Китаем и США, а также открытие новых перспектив для сотрудничества.

Ранее, 30 октября, на авиабазе Кимхэ в Пусане состоялась встреча лидеров, в ходе которой было заключено ежегодное торговое соглашение: США снизили тарифы на китайские товары, а Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию Америки и продолжать поставки редкоземельных металлов.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Малайзии из-за сильных наводнений эвакуировали более 20 тыс. человек
25 ноября 2025 07:50

В Малайзии из-за сильных наводнений эвакуировали более 20 тыс. человек

Масштабные наводнения охватили Юго-Восточную Азию
25 ноября 2025 07:44

Масштабные наводнения охватили Юго-Восточную Азию

В США на «чёрную пятницу» ожидается рекордное число покупателей
25 ноября 2025 07:41

В США на «чёрную пятницу» ожидается рекордное число покупателей