В Бобруйске ввели ограничения для невакцинированных граждан и сразу отменили. Рассказываем, что произошло

Новости Беларуси. Вынуждать и принуждать можно ведь не только штрафами. В мире практикуют различные варианты ограничений для невакцинированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Европе таким гражданам заказан вход в кафе, музеи, театры, что вызвало волну протестов.
На Филиппинах и вовсе заговорили о вакцинации во сне. В России решили устроить мини-локдаун на время ноябрьских праздников, а в некоторых городах ввели систему посещений по QR-кодам.
В Беларуси появился такой город. Руководство Бобруйска с 18 октября решило, что жителям нельзя будет пойти в клуб или ресторан в ночное время без определенных документов: отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, но после совещания у главы государства 19 октября и жалоб белорусов, его пришлось отменить. Без комментариев.