В Бобруйске ввели ограничения для невакцинированных граждан и сразу отменили. Рассказываем, что произошло

Новости Беларуси. Вынуждать и принуждать можно ведь не только штрафами. В мире практикуют различные варианты ограничений для невакцинированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Европе таким гражданам заказан вход в кафе, музеи, театры, что вызвало волну протестов.

На Филиппинах и вовсе заговорили о вакцинации во сне. В России решили устроить мини-локдаун на время ноябрьских праздников, а в некоторых городах ввели систему посещений по QR-кодам.