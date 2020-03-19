Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране

Новости Беларуси. Границы, школы и вузы – не закрывать, стариков – беречь и главное – не паниковать. 19 марта во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещание позвали именно тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Александр Лукашенко оценил результаты профилактики и поставил новые задачи. Евгений Пустовой подробнее.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. А ведь самые действенные способы борьбы с коронавирусом – соблюдение личной гигиены и правил эпидемиологического этикета. В так называемый Красный зал совещаний заходит элита белорусского здравоохранения. От министерства – только руководитель, а остальные – это врачи-практики, исследователи и ученые в белых халатах. Приглашение от Президента получили именно те, кто непосредственно занимается профилактикой COVID-19 и борьбой с вирусом.

Эпидемиологи, инфекционисты, микробиологи. Ситуация под контролем – спасибо вот именно этим людям. Но Президента также или прежде всего интересует, что дальше и какая необходима помощь. Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь Из Китая свои стрелы пандемия выпустила по странам Азии и Западной Европы. Основной поток транзитную Беларусь облетел. Но это не случайность, а скорее, наоборот, закономерность. К различного рода вирусам наши специалисты готовились всегда.

Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы готовы и развиваем технологии для диагностики любых инфекций, которые были вчера, сегодня, будут завтра, послезавтра. И это однозначно. Микробы существуют более 4 млрд лет. Человечество начало формироваться как человечество 300 тысяч лет (последние цифры). То есть природа давно уже все приготовила, и мы должны в равновесном состоянии поддерживать наши взаимодействия. Есть микробы, без которых мы вообще не можем существовать, есть патогенные микробы. Это надо просто понимать и понимать, что работать нужно всем. Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Совещание длилось несколько часов. Ситуацию с вирусом рассмотрели под микроскопом. Решено – не закрывать границы, так от сложной ситуации не закроешься. А вот всех белорусов необходимо вернуть на родину. А транзитному транспорту организовать «зеленый коридор». Александр Лукашенко рассказал об организации «зелёных коридоров» для транзитных грузов Под наблюдением 1960 пациентов, 2700 уже прошли карантин – вируса не обнаружено.

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Здесь есть целый комплекс клинических моментов: состояние наших пациентов – раз, оказание им адекватной помощи – два, мониторинг эпидсостояния – три. Очень было приятно, что Президент остановился на вопросе защиты медицинского персонала. Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы Сказано – сделано. Уже сегодня, 19 марта, к столичным пенсионерам пошли социальные работники. Возможно, к работе подключится и милиция. Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

Валентина Бруяк, социальный работник территориального центра социального обслуживания Минского района:

В панику мы не бросаемся. У нас есть перчатки, мы ими пользуемся. Среди мер профилактики – соцработники, почтальоны – все кто будет общаться с пожилыми людьми – должны быть в масках и перчатках. Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»

В целом эпидемиологическая ситуация в стране спокойней, чем в 2019-м. Еженедельные пиковые показатели ОРВИ в прошлом году достигали 86 тысяч, а в 2020-м – на 15 % меньше.

Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Здесь есть акценты. Тем люди, которые возвращаются из эпиднеблагополучных стран, очень важно после приезда соблюдать порядок самоизоляции. С одной стороны, уделить внимание собственному здоровью, с другой стороны, обезопасить людей, которые вокруг, чтобы не передать им вирус в случае, если все-таки из-за границы он был привезен. «Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси

Ждем спада ОРВИ, но готовимся к разным ситуациям. Буквально недавно в Минске анонсировали создание ЭКМО-центра для детей. У взрослых такой уже есть. В простонародье – аппарат «сердце – легкие». Отсюда и статистика: в 2020 году от пневмонии значительно меньше летальных случаев, чем в прошлые годы. Но служба реаниматологов – во всеоружии.

Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

У нас имеются в наличии и койки интенсивной терапии, и оснащение необходимое, и подготовленные кадры, и расходные материалы. Я думаю, в этом плане у нас все контролируется и обеспечивается. О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»