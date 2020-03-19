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Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы

19 марта 2020 17:33
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Новости Беларуси. Ради профилактики в Беларуси увеличат число общественного транспорта и сократят промежутки между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы-1

А вот школьные каникулы никто переносить не будет, ведь под ударом коронавируса – не дети, а старики.   

Например, в Италии 80 % летальных случаев из-за вируса именно у пожилых жителей Апеннин.  

Евгений Пустовой, корреспондент:
Вместо эффектной картинки – полный карантин европейских столиц. Париж сейчас не увидеть – эффективная профилактическая работа всех государственных институтов.

Советы от Президента работают. На повестке новые меры. Предложению закрывать вузы на карантин – неуд. Просто занятия перенесут на более позднее время, чтобы по утрам не было скопления людей.   

Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Коронавирус меньше, слава богу, воздействует на детей. Ни одного заболевшего, ни в Китае, нигде. Старики страдают, а не дети. Зачем же мы сейчас объявляем каникулы, чтобы эти дети, которые явно могут переносить коронавирус? Просто иммунитет у них хороший, и он к ним не прилипает. Они борются нормально с этим коронавирусом.   

Поедут к бабушкам-дедушкам… Старики под 80 лет, за 80 лет: «Внучек приехал!» Родители приедут, не дай бог, заразу привезут. Мы же угробим стариков. Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы, ну и хорошо, будет 30-го. У нас что, в школах проблемы? У нас в школах нет проблем. А если мы еще заставим, научим детей, родителей, учителей, техничек и прочих вовремя мыть руки и дезинфицироваться и хотя бы маску эту на лицо надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать.   

Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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