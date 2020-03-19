Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы

Советы от Президента работают. На повестке новые меры. Предложению закрывать вузы на карантин – неуд. Просто занятия перенесут на более позднее время, чтобы по утрам не было скопления людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коронавирус меньше, слава богу, воздействует на детей. Ни одного заболевшего, ни в Китае, нигде. Старики страдают, а не дети. Зачем же мы сейчас объявляем каникулы, чтобы эти дети, которые явно могут переносить коронавирус? Просто иммунитет у них хороший, и он к ним не прилипает. Они борются нормально с этим коронавирусом.

Поедут к бабушкам-дедушкам… Старики под 80 лет, за 80 лет: «Внучек приехал!» Родители приедут, не дай бог, заразу привезут. Мы же угробим стариков. Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы, ну и хорошо, будет 30-го. У нас что, в школах проблемы? У нас в школах нет проблем. А если мы еще заставим, научим детей, родителей, учителей, техничек и прочих вовремя мыть руки и дезинфицироваться и хотя бы маску эту на лицо надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать.