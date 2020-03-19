«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

Кстати, на совещание министр здравоохранения Владимир Караник пришел с респираторами. В отличие от масок и костюмов, их действительно у нас дефицит. Решить проблему. Срок – неделя.