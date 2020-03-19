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«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси

19 марта 2020 18:24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Кстати, на совещание министр здравоохранения Владимир Караник пришел с респираторами. В отличие от масок и костюмов, их действительно у нас дефицит. Решить проблему. Срок – неделя.   

«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси-1

«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передай премьер-министру, чтобы через неделю у нас были свои респираторы. Это безобразие! Хвастаемся везде: IT-страна. А несчастные эти «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будут производить. Если нет станка (а мы разговаривали), не проблема станок приобрести. А пока нет станка, пускай в правительстве начинают и клепят. Можешь даже с госсекретаря вот эти «намордники»... Чтобы у нас не было проблем и запас был достаточный. А если нужно – и продадим, потому что по всему миру их не хватает. Но негоже, что в Беларуси их нет.   

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«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси-6

«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси-8

И главное – не паниковать. У тысяч коронавирус вызывает пневмонию, а у миллионов – пандемию страха.   

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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