Россияне не успели покинуть ЕС и застряли в Польше. Как Беларусь помогает вернуться домой?

Новости Беларуси. Проблемы с возвращением домой испытывают и россияне. Из-за закрытого авиасообщения они не смогли вовремя покинуть Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые из них коротают время у белорусских рубежей со стороны Польши. Беларусь свои границы не закрывала, поэтому своим ближайшим соседям оказывает посильную помощь. В частности, в пунктах пропуска для россиян открыты специальные каналы. Алена Сырова продолжит.

Одна за одной страны Европейского союза объявляют о закрытии своих границ, прекращении всяких перемещений иностранцев. И мало кого волнует, что такие меры защиты одних отдаляют от дома других – тех, кто и так за сотни километров от него. Закрытые воздушные и наземные границы в ловушке и фактически в безвыходном положении оставили тысячи человек. «Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников

Россияне. Был, стоял в Нинбурге. Люди не могут уехать, назад вернуться. Получается, что билеты не пускают, карантин какой-то должны пройти. Не могут люди вернуться на самом деле сейчас.

Беларусь сегодня в силу географических особенностей и в условиях, когда все вокруг закрыты, для многих остается единственным «зеленым коридором», гарантирующим стабильно беспрепятственную дорогу домой. Мы не останавливали транзит через нашу территорию ни воздушным, ни наземным транспортом, не закрывали границы ни от своих, ни от иностранных граждан, не пошли по пути наименьшего сопротивления, а просто усилили контроль за всеми, кто въезжает в нашу страну. МИД: «Настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж»

Потому в сложившейся ситуации просто не можем остаться в стороне и отказать в содействии желающим вернуться домой (независимо от того, белорусский у них паспорт или нет). Несколько дней назад остро встал вопрос с доставкой домой граждан наших соседей по Союзному государству – они застряли в Польше. 19 марта во время совещания Президент Беларуси просит позаботиться и о них, о российских гражданах – не чужие ведь нам люди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Игорь Петрович, вам поручение персонально. Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят в этой Польше, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь. Как бы у нас не складывались отношения с властями российскими, люди ни в чем не виноваты. Пускай помогут россиянам. Вывезите их на родину.

Разумеется, наши дипломаты в постоянном контакте со своими российскими коллегами. Да и сами граждане России знают: в случае чего могут звонить в белорусские дипучреждения – там обязательно помогут. Сегодня в польско-белорусском направлении ездят четыре автобуса. Их запуск сынициировала наша сторона, чтобы белорусы могли возвращаться домой. Каждый день с территории Польши они вывозят около 200 человек, и такой возможностью в равной степени с нашими соотечественниками могут пользоваться россияне. В посольстве уверяют, что для всех найдется место.

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше:

Поступают обращения, и мы записываем их на очередные рейсы. Места в автобусах, конечно, расходятся быстро. Сегодня уже записываем белорусских граждан и граждан России на 22-е число. Не делим на своих и чужих, поэтому подход общий.

Пик обращений россиян уже миновал, сейчас к нашим дипломатам за помощью обращаются ежедневно до 7 человек с российским гражданством. Кроме того, наши дипломаты в Польше и Минтранс пошли дальше и нашли понимание по вопросу возможной перевозки российских граждан из Бреста и Гродно в Россию.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы сегодня с пограничным комитетом проработали эти маршруты. Сегодня мы готовы перевозить россиян в направлении границ, у нас уже подготовлены автобусы. По мере того, как будут формироваться группы тех российских граждан, которые захотят выехать из Польши через наши пункты пропуска, у нас сейчас осуществляется движение по трем пунктам пропуска – два в Брестской, одно в Гродненской области. Мы готовы додоставлять до российской границы соответственно граждан Российской Федерации.

Тем временем, белорусские пограничники заявляют о том, что готовы встретить всех россиян и как можно быстрее провести контроль, чтобы люди могли наконец добраться в свою страну. Для них в пунктах пропуска будут выделены отдельные полосы.

Юрий Куприянов, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

В пунктах пропуска на государственной границе пограничники готовы к оформлению граждан России, возвращающихся на родину транзитом через Беларусь. Для них выделены отдельные каналы, в которых сотрудники контрольных служб будут проводить необходимые процедуры. Кроме того, в отношении каждого из прибывших, совместно со службой санитарно-карантинного контроля, будут проводиться обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Стоит отметить, что всего с начала введения ограничений с соседними странами через границу Беларуси проследовало более 2000 граждан России. Нет сомнений, что совсем скоро все застрявшие россияне вернутся на Родину. Всем без исключения, невзирая на цвет паспорта и гражданство, сейчас очень хочется добраться домой – мы это видим и понимаем.