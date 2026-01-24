Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни на домашнем льду принимали «Шанхайских драконов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже на 23-й секунде счет в поединке открыл Сэм Энас. Меньше минуты потребовалось «зубрам», чтобы преимущество упрочить. Точный бросок нанес Даниил Сотишвили. Активное начало встречи заставило соперников оптимизировать линию защиты. До перерыва цифры больше не менялись.

На старте второго периода экс-динамовец Ник Меркли сократил отставание гостей. Однако и на это у минчан довольно скоро нашелся ответ. Сначала Тай Смит хлестким ударом отправил шайбу в цель. А затем Егор Бориков огорчил голкипера китайской дружины. В заключительной трети Станислав Галиев снял все вопросы о победителе. У него дубль. Уверенная виктория – 6:1

Отметим, в этом поединке Сэм Энас побил рекорд белорусской команды по очкам за одну «регулярку», который держался почти 11 лет. В активе американца на данный момент 59 баллов.

Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 26 января, также на домашнем льду «зубры» примут уфимский «Салават Юлаев».