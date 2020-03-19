Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию. Прежде всего речь шла о системных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы начинаем работать по совету китайцев, и даже итальянцев, по вопросам самоизоляции людей. Чтобы люди сами. Если ты приболел, чувствуешь себя как-то неважно, побудь дома, вызови врача. Мы приедем, вылечим тебя. И таких случаев… даже уже мне доложили люди, с которыми я как-то встречаюсь, обычные люди. Люди это услышали.

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Все-таки людям надо советовать, чтобы они оставались дома. И особенно старикам. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым кто-то помочь не может. А таких очень много. Дети очень быстро забывают о своих родителях, к сожалению, некоторые. Поэтому надо стариков сейчас опекать.

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Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь. Вот это для нас очень-очень важно, чтобы они не пострадали.