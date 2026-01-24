Как правильно пользоваться глюкометром – объяснила врач-эндокринолог

Такое простое, на первый взгляд, устройство может сыграть решающую роль в жизни многих людей. Глюкометр – маленький, но очень умный прибор, который показывает, сколько сахара в вашей крови прямо сейчас.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Очень важен контроль, самоконтроль глюкозы для подбора и оценки адекватности лечения. Правильно ли человек принимает назначенные ему препараты или нет, или внезапно человеку стало плохо, он не понимает, что с ним. Он быстро определил свой уровень глюкозы этим простейшим прибором и видит низкий сахар, высокий сахар, что делать. Сахар в норме – значит, это может быть высокое давление или низкое давление. Каждый раз, когда у человека возникает необходимость проверить уровень глюкозы, он может сделать это быстро и эффективно. Глюкометр как мини-лаборатория у вас дома выдает результат за считанные секунды. Прежде всего, такой гаджет – незаменимый помощник для людей с сахарным диабетом.

Елена Подомацкая:

Также важно, чтобы этот прибор – глюкометр для измерения глюкозы был у беременных женщин, потому что у них высокие риски развития диабета беременных. Если, не дай Бог эта болезнь развивается – диабет беременных, могут возникнуть очень большие проблемы с плодом. Поэтому им тоже выдают глюкометры, они контролируют свои цифры глюкозы. Также важно иметь этот прибор лицам с избыточной массой тела, ожирением и нарушением углеводного обмена – так называемый преддиабет. То есть, когда цифры глюкозы высокие, пациент должен контролировать и не допустить развития диабета. Прежде чем приступить к использованию глюкометра, ознакомьтесь с инструкцией. Каждое устройство немного отличается. Знание нюансов поможет избежать ошибок. Кроме того, врачи рекомендуют вести дневник наблюдений, чтобы фиксировать результаты.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Мы берем на руке, нас интересуют первые пальчики – эти три. Выполняется это либо такими специальными ручками, в которых взводится курок, в которых потом можно нажать кнопочку и проколоть палец, не производя самостоятельного прокола. Психологически это может быть сложно. Для этих ручек используются специальные коротенькие иголочки, которые абсолютно безболезненно повреждают кожу. Можно приобретать отдельно всякие устройства – скарификаторы. Они могут по-разному выглядеть. Тоже они в аптеках в наличии. У глюкометров, они очень разных фирм бывают, в каждой модели даже идет свой набор тест-полосок. Полосочки, которые определяют этот уровень в крови. Важно, как они хранятся. То есть сверяем всегда сроки годности. Достается тест-полосочка, вставляется в глюкометр и, как правило, это его активизирует. В разных моделях может быть разница. Из произведенного прокола самая первая выступившая капелька крови просто удаляется сухой салфеточкой, а вот вторая выступившая капля нам нужна уже для определения. Многие думают, что измерять уровень сахара нужно только после еды. Однако это не всегда так. Такие измерения могут проводиться в любое время, в зависимости от рекомендаций врача.