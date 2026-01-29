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Новости по тегу #Наталья Шмелева

Боитесь подхватить грипп? Врачи поделились эффективными мерами профилактики
29 января 2026 07:34

Боитесь подхватить грипп? Врачи поделились эффективными мерами профилактики

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями
27 января 2026 17:44

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями

Рост числа заболевших респираторными инфекциями ожидают в Беларуси к началу февраля
27 января 2026 08:29

Рост числа заболевших респираторными инфекциями ожидают в Беларуси к началу февраля

Как уберечься от гриппа? Медик рассказала о защите организма от вируса
09 февраля 2024 09:33

Как уберечься от гриппа? Медик рассказала о защите организма от вируса

В Беларуси регистрируется сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями
27 декабря 2023 06:51

В Беларуси регистрируется сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями

Как развивается ситуация с коронавирусом в Беларуси? Мнение экспертов
22 марта 2020 20:51

Как развивается ситуация с коронавирусом в Беларуси? Мнение экспертов

Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране
19 марта 2020 21:10

Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»
19 марта 2020 17:02

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»

Прививки от гриппа в Беларуси: в нынешнем сезоне вакцину можно будет ввести каплями в нос
26 сентября 2014 10:33

Прививки от гриппа в Беларуси: в нынешнем сезоне вакцину можно будет ввести каплями в нос