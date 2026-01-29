Новости по тегу #Наталья Шмелева

«В данный период не стоит лишний раз посещать организации здравоохранения».
Отдельное внимание в Беларуси уделили прививочной кампании. Она охватила уже более 1 миллиона белорусов, из них – свыше 256 тысяч детей. Медики призывают при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу.
В стране применяют новейшую тест-систему, которая работает по принципу три в одном. Она позволяет одновременно определить наличие вирусов гриппа А, В и коронавируса.
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