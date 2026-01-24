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От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю

24 января 2026 17:30
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-2

Ожидается изменение погодных условий. Холодный антициклон будет постепенно отступать на восток, открывая путь фронтальным разделам и теплым воздушным массам средиземноморского происхождения с юга Европы. Их проникновение будет связано с активизацией циклонической действенности в начале недели над Балканским полуостровом, а в дальнейшем над Центральной Европой.

Контрастные фронтальные разделы принесут в Беларусь осадки, местами сильные. Снег с порывистым юго-восточным ветром и слабой метелью постепенно сменится мокрым снегом и дождем, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На дорогах страны будет очень скользко.

В середине недели температура воздуха по ночам в стране ожидается от -5 до +2. При прояснениях возможно понижение до минус 6-11. В дневные часы температура в основном будет находиться в пределах от -4 до +4.

Подробный прогноз по областям страны:

От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-4
От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-5
От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-6
От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-7
От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-8
От +4 до -11 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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