Александр Лукашенко рассказал об организации «зелёных коридоров» для транзитных грузов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера я поручил госсекретарю, главе Администрации, чтобы мы для транзитных грузов организовали, как скажет министр здравоохранения, «зеленый коридор» через Беларусь. Украина, польское направление, Прибалтика. Три коридора. Пересекают границу эти фуры. Надо им заправиться – дизельное топливо, бензин – мы определяем точки, где они будут заправляться. Надо им там покушать, еще чего-то – мы им определяем столько, сколько надо этих гостиниц и точек.

Они приехали, покушали, заправились. За сутки они должны проехать Беларусь. Чтобы они не заехали куда-то в Беларусь, если вдруг заразу какую-то привезут. Мы не прекращаем и не закрываем, просто организовываем эти маршруты.

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