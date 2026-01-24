Самая суровая зима за последние годы – рассказываем, как поживают обитатели Минского зоопарка

Алина Трус, корреспондент: На улице морозно и ощутимый минус. Эта зима стала самой суровой за последние годы. Адаптироваться к холодам пришлось всем. Узнаем, как поживают обитатели Минского зоопарка.

Это обаятельная тигрица Ярослава. Погодные условия ее не смущают. Хищница охотно позирует на камеру, как и ее собратья. Зимой они очень даже активны.

Ксения Лазовская, методист, культорганизатор просветительского отдела Минского зоопарка:

Игривые могут быть. То есть точно так же, как люди, под настроение. Могут бегать по вольеру, могут просто отдыхать – то есть по-разному. Им очень нравится снежок, особенно нашей тигрице Ярославе. Рацион у них немножко идет на увеличение мяса, кушают они говядину.