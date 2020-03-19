Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»

Новости Беларуси. Ради того, чтобы сохранить белорусов в уважаемом возрасте, Министерство здравоохранения даже от рецептов готово отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тот же корвалол можно будет получить с доставкой на дом. Вот это действительно рецепт профилактики коронавируса.

Караник: будут предприняты дополнительные меры для снижения рисков завоза инфекции

В Минздраве подошли к этому серьезно, а министр вызвался лично объяснить журналистам, как это будет работать.