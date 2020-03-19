Новости Беларуси. Ради того, чтобы сохранить белорусов в уважаемом возрасте, Министерство здравоохранения даже от рецептов готово отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тот же корвалол можно будет получить с доставкой на дом. Вот это действительно рецепт профилактики коронавируса.
Караник: будут предприняты дополнительные меры для снижения рисков завоза инфекции
В Минздраве подошли к этому серьезно, а министр вызвался лично объяснить журналистам, как это будет работать.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Давайте избегать ненужных контактов. И ситуация даже не с коронавирусом. Это сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Это грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция.
Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь
В целом эпидемиологическая ситуация в стране спокойнее, чем в 2019-м. Еженедельные пиковые показатели ОРВИ в прошлом году достигали 86 тысяч, а в 2020-м – на 15 % меньше.
COVID-19, с одной стороны, заставил врачей мобилизоваться, а с другой – научил всех нас ответственности.