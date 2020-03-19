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Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»

19 марта 2020 17:42
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Новости Беларуси. Ради того, чтобы сохранить белорусов в уважаемом возрасте, Министерство здравоохранения даже от рецептов готово отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тот же корвалол можно будет получить с доставкой на дом. Вот это действительно рецепт профилактики коронавируса.   

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В Минздраве подошли к этому серьезно, а министр вызвался лично объяснить журналистам, как это будет работать.   

Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:  
Давайте избегать ненужных контактов. И ситуация даже не с коронавирусом. Это сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Это грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция.   

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Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»-4

В целом эпидемиологическая ситуация в стране спокойнее, чем в 2019-м. Еженедельные пиковые показатели ОРВИ в прошлом году достигали 86 тысяч, а в 2020-м – на 15 % меньше.

COVID-19, с одной стороны, заставил врачей мобилизоваться, а с другой – научил всех нас ответственности.  

Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»-7

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Фотофакт

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