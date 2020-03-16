Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть

Новости Беларуси. Пока что мир зациклен на одном – коронавирусе. Про него же 16 марта во время большого кадрового дня поговорил и даже раздал пару дельных советов Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе.

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Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает.