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Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть

16 марта 2020 17:02
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Новости Беларуси. Пока что мир зациклен на одном – коронавирусе. Про него же 16 марта во время большого кадрового дня поговорил и даже раздал пару дельных советов Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть-1

Новые кадры как знали, что тема будет: на входе подготовились.

Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе. 

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Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает.

Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть-7

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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