Алексей Авраменко: Планируем самолётами «Белавиа» забирать людей на территорию Республики Беларусь
Новости Беларуси. Первую сотню белорусских туристов из аэропорта «Внуково» планируют забрать сегодня, 19 марта, самолеты «Белавия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций нашей страны.
С 18 марта Россия запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов.
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Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт «Внуково». Оттуда прямых рейсов в Минск нет. Решение проблемы было принято сегодня после разговора с российской стороной.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Планируем по мере того, как там наши люди будут аккумулироваться, самолетами «Белавиа» забирать их обратно, на территорию Республики Беларусь.
Мы пытаемся решить с российскими коллегами, чтобы они выполнили свои обязательства и перевезли тех граждан, которые улетели российскими авиакомпаниями, российскими туристическими компаниями отдыхать в страны «дальней дуги», особенно в Индию, Индонезию, Кубу, Доминиканскую Республику и так далее.
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Все белорусы, которые улетели на отдых в Египет, будут доставлены на родину до 27 марта. Авирейсы «Белавиа» выполняются по составленному графику, и ситуация полностью урегулирована.
По состоянию на 17 марта, в Египте находились около 6 тысяч наших граждан, из них 2 тысячи уже вывезены. Пока все силы брошены на трансфер организованных групп туристов. Однако есть информация и о вылетевших самостоятельно. С ними постоянно поддерживают связь консульства.
Министерство спорта и туризма организовало горячие линии, по которым можно получить полную консультацию.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы отслеживаем совместно с нашими туристическими агентствами, туристическими операторами, кто где у нас находится на сегодняшний день. Есть полная картина, где и сколько наших граждан находятся на территориях других государств.
Добавим, с момента начала перебоев в авиасообщении МИД и другие наши загранучреждения помогли вернуться домой почти 2 тысячам белорусов.