Белорусы выиграли золото и серебро пасьютов на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону

Золото и серебро выиграли белорусы во второй день этапа Кубка Содружества по биатлону – турнир проходит в «Раубичах». Победителем мужского пасьюта стал Антон Смольский, вице-чемпионкой среди женщин – Анна Сола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер мужской национальной команды отправился на дистанцию третьим с отставанием всего в 6,5 секунды. Но уже к первой стрельбе догнал россиян. Спортсмены долгое время шли вровень. На дебютной стойке Смольский не закрыл две мишени и, казалось, выбыл из числа претендентов. Но благодаря высокой скорости совсем скоро нагнал конкурентов. Развязка наступила при четвертой стрельбе. Смольский ошибок не допустил и сумел финишировать первым.

Подробности в видео.

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