Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Царь глобализма против короля тарифов. А новая лига мира угрожает номенклатурной ООН. Немощная Европа получает пощечину прямо в алтаре своей религии постмодернизма – на саммите в Давосе, а в Беларуси, несмотря на морозы и снег, очень щедрые на теплые и приятные моменты церемонии. В начале недели знаки качества вручены лучшим брендам страны, а ближе к концу – во Дворце Независимости люди со знаком качества.

Евгений Пустовой:

Нет пророка в своем отечестве. Фраза расхожая и универсальная. Работает даже в серии торговых марок и брендов. Gucci, John Deere, General Motors – в сторону. А Lacoste шьют не на Елисейских полях, а в стесненных условиях Пакистана. С одной стороны за громкими буквенными сочетаниями брендов стоит история, а с другой у нас свое есть.

«Это величайшая реклама продукции!» Лукашенко про Государственный знак качества. Подробности.

Непонятно другое, почему мы купились на чужое, забыв свое? Ведь это вопрос даже не покупательского предпочтения, а культурологического забвения. Кто и когда убедил нас в том, что в западнее Буга все лучше: и часы, и телевизоры, и машины, и даже костюмы?

Диссиденты через кухонные брошюрки, декабристы посредством вольтеровского вольнодумства или еще раньше – выписанные голландские мастера Петром I и французские архитекторы – Екатериной II, Бона Сфорца или Стефан Баторий?

На наших исконных землях тоже постоянно звучало: «Польских вольностей хотим». Отчего удивляться, когда наши научные школы начинались с иезуитских коллегиумов и с пришлыми наставниками. А Запад в этом деле значительно искуснее Востока. Правда, сейчас Китай повторил не только западное производство, но и манеру поведения.

Поэтому как примитивно и кондово ни звучало бы, но советский человек продался за джинсы и жвачку. Правда в этом есть, причем на разных смысловых уровнях. Нас покупают брендами и смыслами. Запад не мог взять нас ракетами, зато поразил памперсами. Кстати, советским изобретением для космонавтов. Силой оружия нас победить сложно, поэтому решили оккупировать смыслами через бренды.