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Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов»

24 января 2026 17:36
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От первой помощи до стратегического планирования. Проверка не только физической формы, но и характера, воли, умения работать в команде. 20 старшеклассников Гродненской области в эти дни приняли настоящий «Вызов». Под Борисовом проходит третий сезон одноименного республиканского военно-патриотического турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это три дня полного погружения в армейские будни. Репортаж Эллы Маркевич.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -2

На полигоне под открытым небом две команды из Лиды и агрогородка Василишки сражаются за выход в полуфинал масштабного военно-патриотического проекта. Сегодня борьба не только с соперником, в первую очередь – с самим собой. Преодоление страхов – главный экзамен.

Это, пожалуй, одно из главных психологических испытаний – обкатка танком. Задача проста лишь на словах: не дрогнуть в момент приближения боевой машины, и метко поразить учебную цель.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -4

– Адреналин состязания по шкале от 1 до 10?

Алина Александрович, учащаяся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:
Сначала думала 10, потом 5 где-то.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -6

Александр Федаш, учащийся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:
Сначала было немножко страшновато, когда только залез в окоп. В конце уже понял, ничего страшного нет. Эти состязания дают возможность показать себя с каких-то других сторон.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -8

Даниил Король, учащийся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:
Мне очень сильно понравилось. Я боялся, что автомат сильно будет стрелять, что может уши заложить. Но, оказывается, все хорошо. Мне очень понравилось, я бы еще попробовал.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -10

А дальше тактическая подготовка. Огневой контакт, дымовая завеса, необходимость за долю секунды принимать решения и прикрывать спину товарища. Здесь нет места панике – только доверие и слаженность в действиях. 

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -12

Кирилл Гаковский, учащийся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:
Адреналин присутствует из-за этих всех состязаний. Очень хочется победить.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -14

Виктория Кутурмазова, учащаяся Василишковской средней школы:
Мне нравятся эмоции, которые я получаю от всех этих препятствий, всех обучений, которые прошли. Мне это все нравится, очень атмосферно.

Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» -16

25 января у ребят главное испытание, определится и команда-полуфиналист. «Битва за флаг» – так звучит название следующего этапа. Школьникам предстоит проявить умение ориентироваться на местности, навыки маскировки и даже знание истории.

На полигоне под Борисовом проходит 3 сезон военно-патриотического турнира «Вызов»

«Вызов» – это молодой, но уже знаковый проект. Проходит уже в третий раз, собирая сильнейших старшеклассников со всей страны. В 2026 году ожидается участие свыше 800 юных белорусов. До финала дойдут 7 лучших команд. Но главное не победа, а преодоленные страхи и друзья, проверенные на прочность.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования # Молодежь Беларуси

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