Погружение в армейские будни! Как проходит 3-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов»

От первой помощи до стратегического планирования. Проверка не только физической формы, но и характера, воли, умения работать в команде. 20 старшеклассников Гродненской области в эти дни приняли настоящий «Вызов». Под Борисовом проходит третий сезон одноименного республиканского военно-патриотического турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это три дня полного погружения в армейские будни. Репортаж Эллы Маркевич.

На полигоне под открытым небом две команды из Лиды и агрогородка Василишки сражаются за выход в полуфинал масштабного военно-патриотического проекта. Сегодня борьба не только с соперником, в первую очередь – с самим собой. Преодоление страхов – главный экзамен. Это, пожалуй, одно из главных психологических испытаний – обкатка танком. Задача проста лишь на словах: не дрогнуть в момент приближения боевой машины, и метко поразить учебную цель.

– Адреналин состязания по шкале от 1 до 10? Алина Александрович, учащаяся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:

Сначала думала 10, потом 5 где-то.

Александр Федаш, учащийся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:

Сначала было немножко страшновато, когда только залез в окоп. В конце уже понял, ничего страшного нет. Эти состязания дают возможность показать себя с каких-то других сторон.

Даниил Король, учащийся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:

Мне очень сильно понравилось. Я боялся, что автомат сильно будет стрелять, что может уши заложить. Но, оказывается, все хорошо. Мне очень понравилось, я бы еще попробовал.

А дальше тактическая подготовка. Огневой контакт, дымовая завеса, необходимость за долю секунды принимать решения и прикрывать спину товарища. Здесь нет места панике – только доверие и слаженность в действиях.

Кирилл Гаковский, учащийся Лидской средней школы №6 имени Н.Б. Куконенко:

Адреналин присутствует из-за этих всех состязаний. Очень хочется победить.

Виктория Кутурмазова, учащаяся Василишковской средней школы:

Мне нравятся эмоции, которые я получаю от всех этих препятствий, всех обучений, которые прошли. Мне это все нравится, очень атмосферно.