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О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»

19 марта 2020 17:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Санитарно-эпидемиологическую и микробиологическую службы сохранили, лаборатории модернизировали, в постоянном диалоге с ведущими международными центрами вирусологии.

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»-1

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»-3

Поэтому буквально сразу после расшифровки так называемых кодов вируса в белорусских лабораториях появились свои тесты. Именно свои. Сейчас используем отечественные, российские и предоставленные ВОЗ. Никакой разницы.

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»-6

Наталья Шмелёва, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Мы понимаем ответственность, которую мы несем. Это, прежде всего, организация карантинных мероприятий, это лечение, изоляция этих пациентов. Поэтому все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трех тест-системах, чтобы удостовериться, что мы действительно имеем случай коронавирусной инфекции.

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»-9

О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»-11

Эффективную работу Натальи Шмелёвой на совещании оценил и президент. Положительные оценки звучат от Всемирной организации здравоохранения.

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# Коронавирус # общество # Наталья Шмелева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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