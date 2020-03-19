О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь
Санитарно-эпидемиологическую и микробиологическую службы сохранили, лаборатории модернизировали, в постоянном диалоге с ведущими международными центрами вирусологии.
Поэтому буквально сразу после расшифровки так называемых кодов вируса в белорусских лабораториях появились свои тесты. Именно свои. Сейчас используем отечественные, российские и предоставленные ВОЗ. Никакой разницы.
Наталья Шмелёва, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Мы понимаем ответственность, которую мы несем. Это, прежде всего, организация карантинных мероприятий, это лечение, изоляция этих пациентов. Поэтому все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трех тест-системах, чтобы удостовериться, что мы действительно имеем случай коронавирусной инфекции.