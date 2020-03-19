О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Санитарно-эпидемиологическую и микробиологическую службы сохранили, лаборатории модернизировали, в постоянном диалоге с ведущими международными центрами вирусологии.