Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются работы пассажирского транспорта. В частности, хотят сократить интервалы движения.

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Есть предложение изменить график занятий в вузах, чтобы развести потоки людей в часы пик, а также усилить работу социальных служб.