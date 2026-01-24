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Азарёнок: Трамп презирает европейскую криль, и она отвечает взаимностью

24 января 2026 17:35
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Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Азарёнок: Трамп презирает европейскую криль, и она отвечает взаимностью-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Весь мир гудит про Трампа, про Совет мира, про его речь в Давосе. Он говорил 90 минут, раз пять перепутал Гренландию с Исландией, но все равно собирается ее забрать. Даже тортик республиканцы скушали. Наврал с три короба, мол, в Америке его обожают. Но рейтинги, дай бог, ему половину дадут. 

И когда упрекал Европу мигрантами и мусором, тоже было забавно. Ему, ультрамиллиардеру, наверняка мало известно про то, как на его родине с этим дела обстоят. А там все загажено, захрючено, ничуть не меньше, чем в Европе. И там везде бомжи, грязь, наркотики и преступность. 

Но Дональд Фредович – нефтяной ребенок еще с норковых пеленок. Он живет в новом мире и хочет построить этот мир везде. Где миллиардеры и триллионеры живут совершенно по-другому. Где гольф и существование по 120 лет. А как там в человейниках копошатся рабы, голодают ли они, вымирают ли от болезней – не очень интересно. 

И Ривьера на костях, на трупах при согнанном населении – нормальный подход. Это они так Газу хотят обустроить. Ну не вернешь уже людей все равно. Но зато где бабки – там нет войны. Там шикарная многозвездная гостиница. 

Там все одинаковые: евреи и арабы, турки и курды, русские, украинцы. В миллиарде. Нет ни эллина, ни иудея. Вот такая вот философия, вот такой символ веры Дональда Фредовича. Все прощают бабки, все побеждают бабки, обо всем заботятся бабки, вся любовь – это только бабки. И борьба, и правда, и исповедь, и слезы радости, и скорбь – все покупается и продается.

Подробнее в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ

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