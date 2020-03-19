«Приходит домой и говорит жене». Александр Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я когда-то обмолвился, как обычно, по-деревенски – деревенские люди весьма откровенны, может, и зря – о том, что в этих условиях очень важно людям, чтобы бороться с вирусами разными, в том числе и с этим (мы же много вирусов с вами переживали, а вы еще больше, поскольку вы специалисты)… Я сказал, что, поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при +60°С, как меня специалисты проинформировали – не вы, другие специалисты, не белорусские, – любой коронавирус погибает. Ну, может +50°С, может, +70°С, кто его знает. Ну и я сказал, что надо чаще в парилку ходить, сухую баню. Сухая баня – это сауна. Заходить, посидеть, если зараза какая-то есть – точно уничтожит. Ну и неплохо.

Я не сторонник этого, но деревенские старые методы. Вы тоже со мной согласитесь. Сегодня, если не хватает моющих средств, дезинфицирующих, – так наши люди изобретательны, они водку покупают и водкой моют. Хоть специалисты говорят, что надо, чтобы 70 градусов спирта было, но я думаю: если нет спирта 70 градусов, водкой помоют – тоже, может, убьется этот коронавирус.

То есть если из сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь 100 грамм, то я (как человек непьющий не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы. Поэтому если госсекретарь или глава Администрации вечером после сауны 100 грамм выпьют водки (ну, может, генералы оба и побольше могут выпить, 120 грамм), до 9 Мая это терпимо. Ну а там рассосется все.

Один из политических лидеров в России это мое заявление жестоко раскритиковал. И многие знают, кто это такой. Владимир Вольфович Жириновский. Как обычно. Пусть он меня простит, что я назвал его фамилию в данном случае.