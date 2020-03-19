Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию. Прежде всего речь шла о системных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Беларуси зарегистрирован 51 случай лабораторного подтверждения COVID-19. Однако наблюдение продолжается также за теми, кто имел контакты с инфицированными, и теми, кто побывал в странах с высоким уровнем заболеваемости. Минздрав готов к развитию эпидемиологической ситуации. Имеется достаточное количество мест для размещения пациентов, а также отечественных тестов для выявления коронавируса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что, несмотря на некую критику с моей стороны… Я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во вред.

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Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны.

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Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует.