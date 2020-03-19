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Макей и Лавров обсудили вопросы возвращения белорусских туристов домой через Россию

19 марта 2020 19:47
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Новости Беларуси. 19 марта вопросы возвращения домой белорусских туристов через Российскую Федерацию обсудили министры иностранных дел двух стран – Владимир Макей и Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей и Лавров обсудили вопросы возвращения белорусских туристов домой через Россию-1

Россияне не успели покинуть ЕС и застряли в Польше. Как Беларусь помогает вернуться домой?

Наша сторона обозначила проблемы с транзитом белорусских граждан через российский аэропорт Внуково, а также необходимость сохранения возможности перелета белорусов ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний.

# Коронавирус # общество # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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