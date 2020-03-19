Макей и Лавров обсудили вопросы возвращения белорусских туристов домой через Россию

Новости Беларуси. 19 марта вопросы возвращения домой белорусских туристов через Российскую Федерацию обсудили министры иностранных дел двух стран – Владимир Макей и Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 марта вопросы возвращения домой белорусских туристов через Российскую Федерацию обсудили министры иностранных дел двух стран – Владимир Макей и Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россияне не успели покинуть ЕС и застряли в Польше. Как Беларусь помогает вернуться домой?
Наша сторона обозначила проблемы с транзитом белорусских граждан через российский аэропорт Внуково, а также необходимость сохранения возможности перелета белорусов ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний.