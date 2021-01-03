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Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

03 января 2021 18:30
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Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

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Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»-1

Планетарной экономике пророчат серьезный спад. Военных конфликтов меньше не становится. А геополитические амбиции многим политикам по-прежнему заменяют объективный взгляд на реальность. И в этой ситуации на Беларусь продолжают оказывать беспрецедентное внешнее давление, порой нагло и бесцеремонно вмешиваясь в наши внутренние дела.

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И здесь нам как никогда понадобится то самое единство, чтобы понять, что страна у нас одна и сохранить ее можно, только избежав раскола в обществе.

Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:
В новогодние дни оглядываешься на пройденный путь и пытаешься проанализировать то, что мы прошли. А прошли мы немало. И главный итог – попытка раскола общества. Скажите, какое состояние нужно иметь внутри себя, чтобы радоваться, когда школьники приносят к воротам своих учреждений грамоты и медали и швыряют их под ноги учителям?

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»-4

А зарубежные СМИ и местные компрадоры смаковали это. Они смаковали разрушенные семьи. Им нравилось разрушать. Они хотели раскола, они призывали к нему. К счастью, не вышло.

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Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»-7

Григорий Азаренок:
Травили силовиков. Оскорбляли. Унижали. Призывали сжигать форму. Предать командиров. Бросить своих товарищей. Главный политический товар и заветное желание – иудин грех. Не получилось.

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Иногда казалось, что целенаправленно ставилась задача – свести с ума часть населения. Буквально выключить рассудок.

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»-10

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# Государственная социальная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант # Андрей Лазуткин # Юрий Воскресенский # Илона Илларионова # Фотофакт

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