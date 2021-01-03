Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Планетарной экономике пророчат серьезный спад. Военных конфликтов меньше не становится. А геополитические амбиции многим политикам по-прежнему заменяют объективный взгляд на реальность. И в этой ситуации на Беларусь продолжают оказывать беспрецедентное внешнее давление, порой нагло и бесцеремонно вмешиваясь в наши внутренние дела.

«Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться

И здесь нам как никогда понадобится то самое единство, чтобы понять, что страна у нас одна и сохранить ее можно, только избежав раскола в обществе.

Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:

В новогодние дни оглядываешься на пройденный путь и пытаешься проанализировать то, что мы прошли. А прошли мы немало. И главный итог – попытка раскола общества. Скажите, какое состояние нужно иметь внутри себя, чтобы радоваться, когда школьники приносят к воротам своих учреждений грамоты и медали и швыряют их под ноги учителям?