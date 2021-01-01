«Прямо говорится о таком прямом и грязном вмешательстве». Лазуткин высказался об «Акте о демократии», который приняли в США

Новости Беларуси. Президент предложил сделать 2021-й годом народного единства. Это как никогда актуально сейчас, в ситуации второй волны пандемии коронавируса, падения мировой экономики и беспрецедентного давления на нас из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой ситуации стабильность и гарантию безопасности людей и государства дает только то самое народное единство. Материал Григория Азаренка. Алексей Дзермант: «Была очень серьёзная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его» Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы с честью выдержали все удары. На границе войска были приведены в полную боевую готовность, что остудило самые горячие головы обнаглевших партнеров, а милиция справилась с протестной толпой.

Правоохранители быстро выявляли и обезвреживали преступников, которые готовились и уже начали осуществлять террор против белорусского народа.

Единство и сила победили разруху и хаос. А под конец года развеялись уже последние иллюзии насчет кураторов смуты.

Андрей Лазуткин, политолог:

Самым главным событием ушедшего года и последней недели стало принятие «Акта о демократии», который приняли в США. Ну, ничего нового. Точно такой же акт принимался 16 лет назад Бушем-младшим. Если посмотреть структуру документа, который опубликован на сайте Конгресса США, то мы видим, что в этом замечательном акте два больших раздела посвящены таким моментам, которые мы бы назвали информационной безопасностью. Там, во-первых, говорится о том, что необходимо препятствовать нашей стране закупать какие-либо средства контроля за интернетом и отслеживать любые международные контакты на эту тему. Во-вторых, там есть поручение Агентства США по глобальным медиа. Это большой холдинг, который управляет «Радио Свобода», «Голос Америки» и другими службами. Им дано поручение выработать по нам новую стратегию информационной работы. То есть там прямо говорится о таком прямом и грязном вмешательстве. Те, кто до сих пор, может быть, думал, что эти все протесты спонтанно управлялись или были сами по себе, может быть, сейчас они посмотрят наконец, кто все-таки за этим стоит и какая оказывалась поддержка. «Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться Григорий Азаренок:

Впереди у нас светлый праздник Рождества. Большинство наших граждан планируют предстоящий год. И все наши планы сбудутся, если мы будем едиными.