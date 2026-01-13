Сборная Беларуси по футболу откроет новый сезон товарищеским матчем с Кипром

Новый год – новые вызовы. Стал известен первый соперник национальной сборной Беларуси по футболу в 2026-м, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша дружина проведет спарринг против команды Кипра.

Поединок состоится 26 марта и начнется в 20 часов по минскому времени. Точное место станет известно позднее. История личных встреч ограничивается лишь товарищескими матчами, коллективы обменялись победами: в феврале 2004-го «белокрылые» были сильнее с результатом – 2:0, а в ноябре 2008-го киприоты взяли реванш – 2:1. В текущем рейтинге FIFA отечественная дружина имеет комфортное преимущество и занимает 99-ю позицию, оппоненты располагаются на 128-й строке.

Отметим, предстоящая дуэль станет дебютной для главного тренера Виктора Ганчаренко у руля национальной сборной нашей страны.