Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Григорий Азаренок, корреспондент:

В новогодние дни оглядываешься на пройденный путь и пытаешься проанализировать то, что мы прошли. А прошли мы немало. И главный итог – попытка раскола общества.