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Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

03 января 2021 16:31
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Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Григорий Азаренок, корреспондент:
В новогодние дни оглядываешься на пройденный путь и пытаешься проанализировать то, что мы прошли. А прошли мы немало. И главный итог – попытка раскола общества.

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние-1

Травили силовиков. Оскорбляли. Унижали. Призывали сжигать форму. Предать командиров. Бросить своих товарищей. Главный политический товар и заветное желание – иудин грех. Не получилось.

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние-4

Иногда казалось, что целенаправленно ставилась задача – свести с ума часть населения. Буквально выключить рассудок.

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние-7

Андрей Лазуткин, политолог:
Год был очень необычным. Если мы помним, начинался он с того, что население наше массово скупало гречку и туалетную бумагу. А закончился тем, что то же самое население ходит в лесах, в бело-красно-белых флагах замотанные, по ночам митингуют и проводят другие странные действия.

Конечно, год был интересный в плане того, что постепенно, постоянно поддерживается вот это взвинченное психически состояние. Это все было очень интересно наблюдать. Я думаю, кому-то это подарило незабываемые эмоции, но многим подарило просто сутки, штрафы, ничего хорошего не принесло.

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# Акции протеста # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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