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«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями

03 января 2021 18:30
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Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями-1

В этом году хотелось бы загадать, чтобы ангелочки такие были не только на елочке, но и у нас в семье.

Семья Болдак из Гродно этот Новый год встретила с надеждой. Супруги женаты 10 лет. Многое прошли вместе, в кредит купили квартиру, обжились, но вот детей у Анастасии и Дмитрия все нет.

«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями-4

В начале семейной жизни у пары произошла трагедия – замершая беременность. После этого две полоски на тесте жена больше не видела. Врачи разводили руками – по всем параметрам супруги здоровы, а результата нет. А уже после Анастасия узнала о бесплатной попытке ЭКО с 2021 года. Решение приняла, не раздумывая.

«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями-7

Анастасия Болдак, жительница Гродно:
Обратились в нашу вторую городскую поликлинику, в женскую консультацию, к врачу. Она сказала про бесплатное ЭКО. Я говорю: «Конечно, мы бы с радостью попробовали». Потому что на данный момент платно. На тот момент, когда она это говорила, для нас платно сделать было – очень большие деньги. Для нас бесплатное ЭКО – это надежда, шанс.

«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями-10

Бесплатное ЭКО – одна из мер поддержки бездетных пар. При этом здесь есть ряд условий. Один из главных – возраст (не больше 40 лет), медицинские показания и регистрация брака. Да, пациенты обязательно должны быть супругами.

В год в Беларуси запланировано осуществлять 2000 бесплатных ЭКО. Из них половину – в РНПЦ «Мать и дитя». При этом коммерческие циклы будут идти параллельно. Уверяют: мощностей и персонала хватит.

«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями-13

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это не первый шаг, который делает государство для людей, которые не могут самостоятельно родить ребенка. Существуют так называемые льготные кредиты для проведения ЭКО. Ну а теперь это просто новый шаг навстречу людям, которые хотят стать родителями.

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# Беременность и роды # общество # Анастасия Болдак # Дмитрий Болдак # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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