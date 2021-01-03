«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этом году хотелось бы загадать, чтобы ангелочки такие были не только на елочке, но и у нас в семье. Семья Болдак из Гродно этот Новый год встретила с надеждой. Супруги женаты 10 лет. Многое прошли вместе, в кредит купили квартиру, обжились, но вот детей у Анастасии и Дмитрия все нет.

В начале семейной жизни у пары произошла трагедия – замершая беременность. После этого две полоски на тесте жена больше не видела. Врачи разводили руками – по всем параметрам супруги здоровы, а результата нет. А уже после Анастасия узнала о бесплатной попытке ЭКО с 2021 года. Решение приняла, не раздумывая.

Анастасия Болдак, жительница Гродно:

Обратились в нашу вторую городскую поликлинику, в женскую консультацию, к врачу. Она сказала про бесплатное ЭКО. Я говорю: «Конечно, мы бы с радостью попробовали». Потому что на данный момент платно. На тот момент, когда она это говорила, для нас платно сделать было – очень большие деньги. Для нас бесплатное ЭКО – это надежда, шанс.