«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этом году хотелось бы загадать, чтобы ангелочки такие были не только на елочке, но и у нас в семье.
Семья Болдак из Гродно этот Новый год встретила с надеждой. Супруги женаты 10 лет. Многое прошли вместе, в кредит купили квартиру, обжились, но вот детей у Анастасии и Дмитрия все нет.
В начале семейной жизни у пары произошла трагедия – замершая беременность. После этого две полоски на тесте жена больше не видела. Врачи разводили руками – по всем параметрам супруги здоровы, а результата нет. А уже после Анастасия узнала о бесплатной попытке ЭКО с 2021 года. Решение приняла, не раздумывая.
Анастасия Болдак, жительница Гродно:
Обратились в нашу вторую городскую поликлинику, в женскую консультацию, к врачу. Она сказала про бесплатное ЭКО. Я говорю: «Конечно, мы бы с радостью попробовали». Потому что на данный момент платно. На тот момент, когда она это говорила, для нас платно сделать было – очень большие деньги. Для нас бесплатное ЭКО – это надежда, шанс.
Бесплатное ЭКО – одна из мер поддержки бездетных пар. При этом здесь есть ряд условий. Один из главных – возраст (не больше 40 лет), медицинские показания и регистрация брака. Да, пациенты обязательно должны быть супругами.
В год в Беларуси запланировано осуществлять 2000 бесплатных ЭКО. Из них половину – в РНПЦ «Мать и дитя». При этом коммерческие циклы будут идти параллельно. Уверяют: мощностей и персонала хватит.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это не первый шаг, который делает государство для людей, которые не могут самостоятельно родить ребенка. Существуют так называемые льготные кредиты для проведения ЭКО. Ну а теперь это просто новый шаг навстречу людям, которые хотят стать родителями.
Читайте также:
В Беларуси увеличился пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры
«В среднем увеличится на 9 %». У кого в Беларуси вырастет зарплата в 2021 году?
В общепите запретили использовать одноразовую пластиковую посуду. Во сколько это обойдётся владельцам заведений?