Иран – это «ахиллесова пята» Трампа. Это не Венесуэла. Это люди религиозные. Они очень нравственны, они очень любят справедливость. Они за справедливость готовы умереть.
Наши израильские партнеры должны одуматься, немедленно прекратить подстрекать Дональда. Объявите себя победителями! Уходите из этого региона. И так последствия 2-3 года будем расхлебывать, если остановится сейчас.
Американцы видят, что здесь благодатная почва для любых переговоров. Было бы неплохо перенести российско-украинские переговоры именно в Минск.
Мы всегда для них туземцы. Поэтому Боррель абсолютно не врал, когда говорил про райский сад и джунгли.
Вопросы, затрагивающие позицию Словакии, Венгрии, можно вынести на дискуссию общественную. Европейский союз сейчас рассматривает 20-й пакет санкций в отношении России.
Они играют с нами? Хорошо, мы ведем контригру. Мы прекрасно понимаем, что некоторые действия председателя Совета мира не вписываются в контекст его якобы миролюбивых разговоров.
«Обратите внимание, Трамп пригласил только треть мира, если не четверть».
«Если сейчас это ООН исчерпала себя, если другие международные организации не дают поднять нам свой флаг, приглашают каких-то посторонних людей от имени Беларуси, какие-то квоты дают им в каких-то квази-марионеточных декоративных структурах, так нафиг они нужны?»
Надо всегда выбирать, ориентироваться на государственника. Государственник всегда будет вытягивать все сферы, всегда будет думать о стране, а только потом о себе.
Это очень серьезная энергия. Это позволяет, как сказал тот же главнокомандующий РФ Владимир Путин, больше не наращивать количество ядерных боеголовок. Вот это кинетическое оружие, оно может справиться с любым противником без даже ядерных носителей.
Сегодня глава государства назначил генеральным прокурором Беларуси Дмитрия Гору и председателем Следственного комитета Беларуси Константина Бычека.
«Любому, даже патриоту, можно на некоторое время расшатать психику. Разбираться надо всегда с главарями. И жесткий спрос должен быть с главарей. А простым людям всегда надо давать шанс, и мы всегда давали этот шанс».
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