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Новости по тегу #Юрий Воскресенский

Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были
19 марта 2026 20:34

Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были

Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана
19 марта 2026 20:30

Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана

Воскресенский: американцы видят, что в Беларуси «благодатная почва» для переговоров
19 марта 2026 20:08

Воскресенский: американцы видят, что в Беларуси «благодатная почва» для переговоров

Воскресенский о переговорах Беларуси и США: мы всегда для них туземцы
18 февраля 2026 20:46

Воскресенский о переговорах Беларуси и США: мы всегда для них туземцы

Воскресенский прокомментировал возможный 20-й пакет санкций ЕС против РБ и РФ
18 февраля 2026 18:42

Воскресенский прокомментировал возможный 20-й пакет санкций ЕС против РБ и РФ

Воскресенский: У Запада идет подготовка к 2030 году. Они там все заодно, все были на острове Эпштейна
18 февраля 2026 17:45

Воскресенский: У Запада идет подготовка к 2030 году. Они там все заодно, все были на острове Эпштейна

Воскресенский: Трамп слабаков не признаёт и в Совет мира не приглашает
22 января 2026 20:02

Воскресенский: Трамп слабаков не признаёт и в Совет мира не приглашает

Американское руководство задумало альтернативу ООН. Воскресенский – о Совете мира
22 января 2026 19:56

Американское руководство задумало альтернативу ООН. Воскресенский – о Совете мира

Воскресенский рассказал, кого следует выбирать на пост президента в любой стране
23 декабря 2025 19:46

Воскресенский рассказал, кого следует выбирать на пост президента в любой стране

Воскресенский об «Орешнике» в Беларуси: если и не уравнял наш потенциал с НАТО, то точно заставил их задуматься
23 декабря 2025 19:33

Воскресенский об «Орешнике» в Беларуси: если и не уравнял наш потенциал с НАТО, то точно заставил их задуматься

Время диктует жёстких, проверенных исполнителей в условиях турбулентности – Воскресенский о кадровых решениях Президента
23 декабря 2025 19:18

Время диктует жёстких, проверенных исполнителей в условиях турбулентности – Воскресенский о кадровых решениях Президента

Воскресенский: во время кризисных времён всегда нужно разбираться с главарями
23 декабря 2025 19:02

Воскресенский: во время кризисных времён всегда нужно разбираться с главарями