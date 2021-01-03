Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна

Новости Беларуси. Беларусь выходила из любых сложностей и испытаний, потому что всегда заряжена на созидание и оптимизм. Как и Илона Илларионова. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние Молодежному лидеру пришлось пережить шквал нападок, угроз и оскорблений. А она улыбается.

Илона Илларионова:

Я приняла сейчас для себя позицию, что вот эти все Telegram-каналы, которые доносят только негативную информацию, как раз таки раскручиваются благодаря тому, что там один негатив. Там же никогда не напишут о том, что мы съездили, допустим, в детский дом, какое мы сделали хорошее, доброе дело, что в этом регионе сегодня произошло. Пишут только сплошной негатив. Я приняла для себя решение, что я не читаю эти Telegram-каналы в принципе. Я понимаю, что на самом деле жизнь прекрасна. Я человек по жизни оптимист и я стараюсь всегда искать какие-то позитивные стороны, позитивные моменты. Тем более, если ты будешь зацикливаться только на каком-то негативе, на каких-то своих отрицательных эмоциях и на том, с чем ты успел столкнуться в этом году, то, наверное, ничего хорошего не будет.