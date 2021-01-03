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Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна

03 января 2021 18:09
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Новости Беларуси. Беларусь выходила из любых сложностей и испытаний, потому что всегда заряжена на созидание и оптимизм. Как и Илона Илларионова. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

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Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна-1

Илона Илларионова:
Я приняла сейчас для себя позицию, что вот эти все Telegram-каналы, которые доносят только негативную информацию, как раз таки раскручиваются благодаря тому, что там один негатив. Там же никогда не напишут о том, что мы съездили, допустим, в детский дом, какое мы сделали хорошее, доброе дело, что в этом регионе сегодня произошло. Пишут только сплошной негатив.

Я приняла для себя решение, что я не читаю эти Telegram-каналы в принципе. Я понимаю, что на самом деле жизнь прекрасна. Я человек по жизни оптимист и я стараюсь всегда искать какие-то позитивные стороны, позитивные моменты. Тем более, если ты будешь зацикливаться только на каком-то негативе, на каких-то своих отрицательных эмоциях и на том, с чем ты успел столкнуться в этом году, то, наверное, ничего хорошего не будет.

Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна-3

Я люблю говорить так, что все мысли материальны, поэтому если мы будем думать о хорошем и вспоминать только хорошие моменты, то будет надежда на то, что 2021 год пройдет гораздо лучше, чем предыдущий.

Григорий Азаренок, корреспондент: 
Так мы и относимся к вам, змагары, полицаи и предатели – с улыбкой и легкой иронией. Беларусь останется единой. И все испытания выдержит с честью.

Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна-5

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# Молодежь Беларуси # Илона Илларионова # Григорий Азарёнок

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