Юрий Воскресенский: будем просить поддержать нашу идею о политической амнистии, чтобы люди вернулись в семьи

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Пришло время объединяться, консолидироваться. Международное давление будет только нарастать. Мировую экономику маразматическими антиковидными мерами довели почти до ручки. Если будем расколоты, нашей страны просто не станет.
«Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться
Как бы не клеймили зарубежные провокаторы, например, Юрия Воскресенского, он единственный из стана демократов, кто предлагает конструктив.
Юрий Воскресенский, политолог:
Что касается того мероприятия, которое пройдет в Минске 11-12 февраля, Всебелорусского народного собрания, то, конечно, если получится, принять там участие – сейчас идет процедура выдвижения, и мы тоже принимаем в ней участие и выдвинули своих делегатов. Естественно, если удастся там и выступить, поработать в секциях, мы будем призывать к этому самому единству, год которого объявлен. Будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении тех людей, наших граждан, которые поддались на эмоции, которые не предпринимали насильственных никаких действий по итогу этих всех массовых мероприятий. Мы будем обращаться к делегатам, чтобы поддержали нашу эту идею, чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства.
Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти.
Тут еще можно добавить: а кто не поймет и кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.