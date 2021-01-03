Юрий Воскресенский: будем просить поддержать нашу идею о политической амнистии, чтобы люди вернулись в семьи

Григорий Азаренок, корреспондент: Пришло время объединяться, консолидироваться. Международное давление будет только нарастать. Мировую экономику маразматическими антиковидными мерами довели почти до ручки. Если будем расколоты, нашей страны просто не станет.

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Воскресенский, политолог:

Что касается того мероприятия, которое пройдет в Минске 11-12 февраля, Всебелорусского народного собрания, то, конечно, если получится, принять там участие – сейчас идет процедура выдвижения, и мы тоже принимаем в ней участие и выдвинули своих делегатов. Естественно, если удастся там и выступить, поработать в секциях, мы будем призывать к этому самому единству, год которого объявлен. Будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении тех людей, наших граждан, которые поддались на эмоции, которые не предпринимали насильственных никаких действий по итогу этих всех массовых мероприятий. Мы будем обращаться к делегатам, чтобы поддержали нашу эту идею, чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства.

Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти.

Тут еще можно добавить: а кто не поймет и кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.