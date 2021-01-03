«У меня была возможность поехать в Польшу». Лучший фермер Беларуси рассказывает, с чего начинался его бизнес
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, как начинал бизнес и с какими трудностями столкнулся.
Вадим Щеглов, ведущий:
Ваше фермерское хозяйство называют одним из лучших в стране, когда-то глава государства даже сказал: «Мне бы таких 100 фермеров, как Новицкий, проблем бы в сельском хозяйстве не было». А в чем ваш секрет успеха?
Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:
Есть много соблазнов в жизни, но меня переманили быть на месте, где родился. Быть постоянно в кругу семьи, создать работу именно в деревне, в месте, где родился. Не смотрел я по сторонам, что и где. Я видел одну цель: я должен быть интересен на мировом рынке, все должно их устраивать, кто этот товар покупает.
Вадим Щеглов:
Начиная от внешнего вида, упаковки, качества этой продукции?
Владимир Новицкий:
Все вместе взятое. Когда начинаешь действовать и быть с серьезными конкурентами.
Вадим Щеглов:
А вы на кого-то равнялись? У нас в студии был и Радоман, и Ревяко. Понимаете, это государственные организации. Вы же все создавали с нуля, это целиком частный бизнес. Как вы считаете, кто сегодня работает эффективнее: государственник или частник?
Владимир Новицкий:
Что я лично один могу, например? Тяжело охватить те объемы, которые на сегодняшний день существуют у нас или в том же государственном предприятии. Здесь вопрос стоит команды.
Вадим Щеглов:
Вы сделали ставку на овощи. Почему именно эта ниша рынка? Сейчас вы как-то расширяться планируете? Какие у вас планы? Там клубничная столица фактически.
Владимир Новицкий:
Как-то так сказать сразу, что я так решил на овощи – это, может, в какой-то степени будет неправильно. Я изначально, закончив институт, это был 1994 год, февраль, свободные дипломы. Было тяжелое время, все какие-то такие были, бежать куда-то надо. Начало было всего, опустились на дно, надо было действительно что-то создавать. Каждый пытался себя в чем-то реализовать. У меня была возможность поехать в соседнюю Польшу. Я посмотрел, как поляки занимаются яблоками, немножко поторговал ими на Российскую Федерацию. Это было такое начало всех начал. Но, живя в транспорте практически, приехал в Россию, приехал домой, потом в Польшу, из Польши домой, потом опять в Россию, я дома не жил, я не видел семью практически. Я понимал, что я так долго не выдержу. Это, знаете, не есть вершина какого-то достижения. Просто купил, продал. Это был какой-то переходящий момент, где надо было какую-то копеечку заработать, чтобы что-то можно было создать. Поэтому определенное время, накапливая копеечку, я изначально увидел, как работают поляки, как оно все хорошо получается дома, все организовано. Я решил создать подобное, то, что у нас растет. У нас как раз легкие земли, торфяники. Там уже некоторые фермеры были до меня года три, может, пять. Я видел, что оно все неплохо выглядит, но мне надо было решиться начать это все дело. Первый год, конечно, было очень сложно. Мы практически в нули сработали по незнанию, агрономия у нас хромала. Надеяться на кого-то сложно, каждый свои вопросы решал, надо было просто самому понимать какую-то основу.
Вадим Щеглов:
Вы решили рискнуть, первый год неудачный. Когда вы поняли, что нащупали тот путь, по которому можно будет идти?
Владимир Новицкий:
С 2000-го начали потихоньку собирать документы, где-то с 2003 года я почувствовал, что я могу, что я начинаю набирать обороты.
Вадим Щеглов:
Вы отказались от белорусской техники?
Владимир Новицкий:
Нет, у нас были «Беларусы» изначально, мы просто брали возделывающие агрегаты.
Вадим Щеглов:
Которые не производились здесь?
Владимир Новицкий:
Да, их не производили здесь. Здесь была воздушная, а нам нужна была точечная.
Вадим Щеглов:
А сейчас производят их?
Владимир Новицкий:
Нет, не производят то, что на сегодняшний день нам нужно, технологии.
Вадим Щеглов:
Вам белорусская техника не подошла, вы закупили импортную.
Владимир Новицкий:
Мы взяли то, что действительно даст результат конечный. У нас на сегодняшний день тракторная техника вся белорусская. Только эксклюзивные какие-то варианты, где есть определенные серьезные нагрузки, мы заполнили импортной техникой. Но преимущественно, конечно, белорусская у нас техника. Она дешевле в обслуживании.
Вадим Щеглов:
Вы произвели, а дальше вопрос с хранением и продажей, с упаковкой. Как вы налаживали эти процессы?
Владимир Новицкий:
Я построил на 500 тонн первое хранилище. Продавая морковь за копейки осенью, естественно, весной она была, может, в 10 раз дороже. Был виден результат. Ее, сохраняя в каких-то буртиках, продавая весной, это было очень рискованно, результат был виден, поэтому мы пошли по этому пути. Нам нужно сажать продукцию и продавать дольше ее на рынке.
Вадим Щеглов:
Это российский рынок сбыта?
Владимир Новицкий:
100 процентов, практически российский рынок. Есть и белорусская часть продажи, но если брать Минск, то рядышком есть фермеры, есть совершенно другая логистика. Нужно всегда привозить столько, сколько нужно (3-5 тонн). У нас партия минимум 20 тонн.
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