«У меня была возможность поехать в Польшу». Лучший фермер Беларуси рассказывает, с чего начинался его бизнес

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, как начинал бизнес и с какими трудностями столкнулся. Вадим Щеглов, ведущий:

Ваше фермерское хозяйство называют одним из лучших в стране, когда-то глава государства даже сказал: «Мне бы таких 100 фермеров, как Новицкий, проблем бы в сельском хозяйстве не было». А в чем ваш секрет успеха?

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:

Есть много соблазнов в жизни, но меня переманили быть на месте, где родился. Быть постоянно в кругу семьи, создать работу именно в деревне, в месте, где родился. Не смотрел я по сторонам, что и где. Я видел одну цель: я должен быть интересен на мировом рынке, все должно их устраивать, кто этот товар покупает. Вадим Щеглов:

Начиная от внешнего вида, упаковки, качества этой продукции? Владимир Новицкий:

Все вместе взятое. Когда начинаешь действовать и быть с серьезными конкурентами. Вадим Щеглов:

А вы на кого-то равнялись? У нас в студии был и Радоман, и Ревяко. Понимаете, это государственные организации. Вы же все создавали с нуля, это целиком частный бизнес. Как вы считаете, кто сегодня работает эффективнее: государственник или частник? Владимир Новицкий:

Что я лично один могу, например? Тяжело охватить те объемы, которые на сегодняшний день существуют у нас или в том же государственном предприятии. Здесь вопрос стоит команды.

Вадим Щеглов:

Вы сделали ставку на овощи. Почему именно эта ниша рынка? Сейчас вы как-то расширяться планируете? Какие у вас планы? Там клубничная столица фактически. Владимир Новицкий:

Как-то так сказать сразу, что я так решил на овощи – это, может, в какой-то степени будет неправильно. Я изначально, закончив институт, это был 1994 год, февраль, свободные дипломы. Было тяжелое время, все какие-то такие были, бежать куда-то надо. Начало было всего, опустились на дно, надо было действительно что-то создавать. Каждый пытался себя в чем-то реализовать. У меня была возможность поехать в соседнюю Польшу. Я посмотрел, как поляки занимаются яблоками, немножко поторговал ими на Российскую Федерацию. Это было такое начало всех начал. Но, живя в транспорте практически, приехал в Россию, приехал домой, потом в Польшу, из Польши домой, потом опять в Россию, я дома не жил, я не видел семью практически. Я понимал, что я так долго не выдержу. Это, знаете, не есть вершина какого-то достижения. Просто купил, продал. Это был какой-то переходящий момент, где надо было какую-то копеечку заработать, чтобы что-то можно было создать. Поэтому определенное время, накапливая копеечку, я изначально увидел, как работают поляки, как оно все хорошо получается дома, все организовано. Я решил создать подобное, то, что у нас растет. У нас как раз легкие земли, торфяники. Там уже некоторые фермеры были до меня года три, может, пять. Я видел, что оно все неплохо выглядит, но мне надо было решиться начать это все дело. Первый год, конечно, было очень сложно. Мы практически в нули сработали по незнанию, агрономия у нас хромала. Надеяться на кого-то сложно, каждый свои вопросы решал, надо было просто самому понимать какую-то основу. Вадим Щеглов:

Вы решили рискнуть, первый год неудачный. Когда вы поняли, что нащупали тот путь, по которому можно будет идти?

Владимир Новицкий:

С 2000-го начали потихоньку собирать документы, где-то с 2003 года я почувствовал, что я могу, что я начинаю набирать обороты. Вадим Щеглов:

Вы отказались от белорусской техники? Владимир Новицкий:

Нет, у нас были «Беларусы» изначально, мы просто брали возделывающие агрегаты. Вадим Щеглов:

Которые не производились здесь? Владимир Новицкий:

Да, их не производили здесь. Здесь была воздушная, а нам нужна была точечная.

Вадим Щеглов:

А сейчас производят их? Владимир Новицкий:

Нет, не производят то, что на сегодняшний день нам нужно, технологии. Вадим Щеглов:

Вам белорусская техника не подошла, вы закупили импортную. Владимир Новицкий:

Мы взяли то, что действительно даст результат конечный. У нас на сегодняшний день тракторная техника вся белорусская. Только эксклюзивные какие-то варианты, где есть определенные серьезные нагрузки, мы заполнили импортной техникой. Но преимущественно, конечно, белорусская у нас техника. Она дешевле в обслуживании. Вадим Щеглов:

Вы произвели, а дальше вопрос с хранением и продажей, с упаковкой. Как вы налаживали эти процессы?