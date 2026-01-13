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Около 30 тысяч домов на юге Англии уже пятый день сталкиваются с перебоями в водоснабжении

13 января 2026 19:51
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Около 30 тысяч домов на юге Англии уже пятый день сталкиваются с перебоями в водоснабжении или вовсе остаются без него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы затронули графства Кент и Сассекс. Там были закрыты несколько школ, а одна из больниц перевела часть приема в онлайн-формат. Компания-поставщик коммунальных услуг связывает кризис с последствиями недавнего шторма и сильных морозов, которые привели к разрывам труб. Министр Великобритании по вопросам водных ресурсов заявила, что разрешения ситуации в ближайшие сутки ожидать не стоит.

# Международная политика

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