Новости по тегу #Илона Илларионова

«Возвращается ряд уже традиционных мероприятий, это и классика у ратуши, джазовые вечера, начнет работать театральный дворик в Раковском предместье, будут и танцевальные площадки в арт-террасе Верхнего города, танцевальная площадка в парке Челюскинцев».
Главная цель мероприятия – не только привить любовь к спорту, но и укрепить командный дух. Атмосфера единства царила на протяжении всего соревнования, ведь все испытания были направлены на сплочение.
Всего 10 дней остается до Дня Великой Победы. Это важный праздник для всех поколений, и подготовка к нему должна быть достойной.
Если в прошлом году все заявки мы принимали в Минском горисполкоме, то в 2025 году решили сделать по территориальному принципу.
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