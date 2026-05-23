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Новости по тегу #Илона Илларионова

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы
23 мая 2026 14:05

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы

В Минске впервые прошла спартакиада среди молодых госслужащих
31 июля 2025 07:18

В Минске впервые прошла спартакиада среди молодых госслужащих

Интерактивы, концерты и иммерсивное шоу. Какие ещё мероприятия пройдут в Минске 9 Мая?
30 апреля 2025 07:54

Интерактивы, концерты и иммерсивное шоу. Какие ещё мероприятия пройдут в Минске 9 Мая?

Новый сезон проекта «Минская смена»! Узнали, какие новинки подготовили в 2025-м
13 марта 2025 11:56

Новый сезон проекта «Минская смена»! Узнали, какие новинки подготовили в 2025-м

Активисты БРСМ поздравили детей-сирот в рамках марафона «Наши дети» в Минске
27 декабря 2023 17:47

Активисты БРСМ поздравили детей-сирот в рамках марафона «Наши дети» в Минске

Никита Рачиловский: «Мы до 2020 года этого не делали, поэтому это всё накопилось и резко вылилось»
14 июня 2023 18:32

Никита Рачиловский: «Мы до 2020 года этого не делали, поэтому это всё накопилось и резко вылилось»

«Это очень важно». Нужно ли в школах обсуждать общественно-политические вопросы?
14 июня 2023 18:00

«Это очень важно». Нужно ли в школах обсуждать общественно-политические вопросы?

Что Молодёжный парламент думает о ситуации на границе и как отучить белорусов от сквернословия? Итоги парламентской недели
24 ноября 2021 17:22

Что Молодёжный парламент думает о ситуации на границе и как отучить белорусов от сквернословия? Итоги парламентской недели

«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?
17 ноября 2021 06:41

«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?

Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»
17 ноября 2021 06:39

Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»

«Молодёжь – это наше будущее». Михаил Русый поделился мнением о работе Молодёжного парламента
14 августа 2021 08:57

«Молодёжь – это наше будущее». Михаил Русый поделился мнением о работе Молодёжного парламента

«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?
04 августа 2021 15:41

«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?