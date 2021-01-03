Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас. «Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы столкнулись с беспрецедентным давлением из-за рубежа. Поляки решили развернуть свои гусарские крылья и вспомнить о границах 1939-го года. Литовцы подумали, что появилась долгожданная возможность закрыть нашу АЭС. А наши недоразвитые, обиженные, укравшие, озлобленные интриганы приползали на коленях к западным эмиссарам и вымаливали санкции против своего народа.