Алексей Дзермант: «Была очень серьёзная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его»

Новости Беларуси. Президент предложил сделать 2021-й годом народного единства. Это как никогда актуально сейчас, в ситуации второй волны пандемии коронавируса, падения мировой экономики и беспрецедентного давления на нас из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант: «Дестабилизация ситуации здесь – это серьёзная проблема для России»

В такой ситуации стабильность и гарантию безопасности людей и государства дает только то самое народное единство.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Уже сейчас понимаешь, кто рвался к власти. И какие были бы чудовищные последствия.

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