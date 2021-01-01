Алексей Дзермант: «Была очень серьёзная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его»

Новости Беларуси. Президент предложил сделать 2021-й годом народного единства. Это как никогда актуально сейчас, в ситуации второй волны пандемии коронавируса, падения мировой экономики и беспрецедентного давления на нас из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В такой ситуации стабильность и гарантию безопасности людей и государства дает только то самое народное единство.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Уже сейчас понимаешь, кто рвался к власти. И какие были бы чудовищные последствия.
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Алексей Дзермант, политолог:
Была очень серьезная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его на самом деле. Потому что если механизм зашатался бы, то шанса восстановиться, возобновить нормальную жизнь у нас практически не было бы. В современном мире конкурентном это значит, что ты надолго падаешь в яму. На примере Украины это видно.
Поэтому что сказать? Сильные стороны – у нас действительно оказалась достаточно прочная вертикаль, у нас оказались очень верные, преданные силовики, настоящую мужскую доблесть проявили, волю.
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Наш Президент, естественно, кто выстроил эту систему, кто ее вдохновлял, кто показал где-то собственную смелость во время этих событий, показал, что не собирается никуда убегать, что он остается в стране, что он ситуацию контролирует. И, в принципе, тоже на своей воле многое вытянул. Это сильные стороны.