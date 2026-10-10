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Новости по тегу #Государственная социальная политика

Место, где согреваются сердца. Минский пансионат «Гармония» отмечает 65-летие
10 октября 2026 13:17

Место, где согреваются сердца. Минский пансионат «Гармония» отмечает 65-летие

Права работников перед пенсией и после нее: основные гарантии
05 октября 2026 12:09

Права работников перед пенсией и после нее: основные гарантии

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси
03 октября 2026 17:23

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси

Комплексный подход! Эксперт рассказал, благодаря чему удается гарантировать многодетным улучшение жилищных условий
29 сентября 2026 06:48

Комплексный подход! Эксперт рассказал, благодаря чему удается гарантировать многодетным улучшение жилищных условий

Семинар для председателей КОТОСов прошел в администрации Заводского района Минска
28 сентября 2026 18:50

Семинар для председателей КОТОСов прошел в администрации Заводского района Минска

На какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Беларуси? Рассказала Наталья Крупская
25 сентября 2026 15:49

На какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Беларуси? Рассказала Наталья Крупская

В Минске до конца года 375 соцобъектов полностью адаптируют для людей с инвалидностью
23 сентября 2026 17:42

В Минске до конца года 375 соцобъектов полностью адаптируют для людей с инвалидностью

В чем секрет активного долголетия? Витебск принимает союзный слет старшего поколения
23 сентября 2026 17:16

В чем секрет активного долголетия? Витебск принимает союзный слет старшего поколения

Общественно-политические тренды – опубликован третий блок результатов масштабного социсследования
23 сентября 2026 07:39

Общественно-политические тренды – опубликован третий блок результатов масштабного социсследования

Ураган чуть не разрушил дом белоруски в Вилейском районе – как помогли местные власти
20 сентября 2026 17:20

Ураган чуть не разрушил дом белоруски в Вилейском районе – как помогли местные власти

Куда могут обратиться пожилые белорусы, если нужна помощь в быту? Ответил депутат Мингорсовета
18 сентября 2026 14:17

Куда могут обратиться пожилые белорусы, если нужна помощь в быту? Ответил депутат Мингорсовета

В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит акция, посвященная Дню народного единства
16 сентября 2026 13:43

В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит акция, посвященная Дню народного единства