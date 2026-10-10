Новости по тегу #Государственная социальная политика

За его плечами большая история, которая началась в далеком 1961 году.
В Минтруда рассказали какие гарантии существуют для людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Фронт работ для добровольцев по-настоящему огромный. Парни и девушки колют дрова пожилым гражданам. Активисты наводят порядок во дворах и чистят придомовые территории.
«Ключевым элементом на сегодняшний момент является строительство жилья по государственному заказу, то есть это жилье под ключ, когда мы предлагаем очередникам уже не строить, а приобретать готовые квартиры».
В Заводском районе презентовали лучшие практики благоустройства территорий.
«Молодые мамы в нашей стране, как и молодые семьи, защищены. Я думаю, что не каждая страна в мире может похвастаться таким спектром помощи, которая оказывается нашим молодым мамам и молодым семьям».
Город становится полностью доступным для каждого жителя.
Сюда приехали около 250 участников из Беларуси и России.
В числе тем социсследования – отношения Беларуси с другими странами, доверие государственным СМИ, а также вопросы, которые ежедневно волнуют каждого: от мобильного интернета до торговых площадок.
Ветер сорвал шифер, и в дом хлынула вода, а утром женщина думала только об одном – где искать помощь.
О том, как сегодня развивается система поддержки в Минске, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В центре внимания – молодежные инициативы по благоустройству дворовых территорий, волонтерству и развитию цифровой среды.
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