Арина Соболенко начнёт борьбу на Открытом чемпионате Австралии с основной сетки

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко находится в Мельбурне и готовится к выступлению на Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она закономерно получила первый номер посева.

Жеребьевка одиночного разряда состоится 15 декабря, именно тогда и определятся потенциальные соперницы нашей примы как на ранних стадиях, так и ближе к решающим стадиям. Арина уже громко заявила о своих амбициях на трофей, она удачно начала сезон и выиграла пятисотник в Брисбене. Эта виктория стала для нее 22-й на уровне WTA, и теперь соотечественница занимает единоличное третье место по победам среди действующих теннисисток.

Открытый чемпионат Австралии Соболенко выигрывала два раза – в 2023-м и 2024-м. А год назад дошла до финала, но там уступила. Всего в ее активе четыре титула «Большого шлема» – землячке дважды не было равных также на Открытом чемпионате США.