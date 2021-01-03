Алексей Дзермант: «Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей»

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Григорий Азаренок, корреспондент:

К сожалению, и у нас оказались слабые стороны. Самая главная – в области мировоззрения. Наши люди предпочитали больше делать, чем об этом рассказывать. В то время как провокаторы несколько лет целенаправленно занимались именно сознанием наших людей.