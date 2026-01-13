«МИНСК» уступил «Уралмашу» в матче Единой молодёжной лиги

«Уралмаш» на протяжении всего поединка задавал тон, однако в последнем отрезке белорусы начали менять ситуацию. За короткое время хозяева смогли не только догнать соперника, но и вырваться вперед. Максимальный перевес достиг 7 баллов, однако досадные ошибки на последних минутах не позволили подопечным Дмитрия Колтунова отпраздновать победу. Как итог – 77:75 в пользу гостей.

Дмитрий Колтунов, главный тренер БК «МИНСК-М»:

Обкатали ребят, которые получали меньше игрового времени. Получилось так, что тот же самый Егор Батвенков получил больше игрового времени, чем обычно, и я доволен этим результатом. Захар Барбашинский очень неплохо проявился в этих играх. Даже в сегодняшней игре, если бы не небольшая травма, то он бы еще больше играл. В принципе, я доволен ребятами, которые получали меньше игрового времени, они сегодня и вчера получили больше игровой практики, хорошо себя проявили, и в этом единственный плюс, который после этих игр остался у нас.

Противостояние «МИНСКА» и «Уралмаша» – как прошел 2-й домашний матч Единой молодежной лиги? Читайте здесь.

В первой игре минчане были сильнее – 71:68. На данный момент наш клуб располагается на 9-й позиции в табеле о рангах, парни из Екатеринбурга на 8-й. Следующие игры белорусы проведут 16 и 17 января против «Пармы».