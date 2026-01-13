Противостояние «МИНСКА» и «Уралмаша» – как прошёл 2-й домашний матч Единой молодёжной лиги?

На протяжении двух дней в белорусской столице выясняли отношения претенденты на плей-офф Единой молодежной лиги – «МИНСК» и «Уралмаш», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Как разворачивались события, расскажет Юлия Силипицкая.
На протяжении двух дней в белорусской столице выясняли отношения претенденты на плей-офф Единой молодежной лиги – «МИНСК» и «Уралмаш», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Как разворачивались события, расскажет Юлия Силипицкая.
Первая встреча осталась за подопечными Дмитрия Колтунова с преимуществом в три очка. Итоговый счет понедельника – 71:68. В промежуточной турнирной таблице гости занимают 8-ю позицию, наши ребята 9-ю, проигрывая оппонентам всего 2 балла. Эта ситуация могла измениться, если бы фортуна благоволила к белорусам и во вторник, но что-то пошло не по плану. Три четверти «Уралмаш» контролировал игру и вел, в последней наши парни наконец-то проснулись и начали нагонять упущенное, как ни странно, им это удалось.
Трехочковый в исполнении Рабушко переломил ход игры, и хозяева повели с запасом, 65:60. До завершения поединка оставалось 6 минут, и вот они-то и оказались самыми драматичными. Парни фолили, пробивали штрафные и метко забивали, все это давалось им не только потом, но и кровью. Гости сопротивлялись и сокращали отставание, критическая точка настала за две минуты до финального свистка. Именно тогда ребята из Екатеринбурга смогли сравнять цифры на табло и на последних секундах поединка вышли вперед. Итог встречи – 75:77.
Петр Ивашков, председатель БК «МИНСК»:
Проигрывать больно и неприятно, тем более в таких концовках. Мы вели плюс 5. В конце пару атак не получилось сделать, в защите пропустили необязательные мячи. Но это учеба, проверка характера, это то, для чего мы в лиге, учебой становиться сильнее.
Владислав Смагин, игрок БК «Уралмаш-2»:
Я считаю, что это наш принципиальный соперник, так как мы с ними находимся в одном положении в турнирной таблице. Команда очень сильная, поддерживает чуть ли не вся страна. Мы с пацанами неплохо общаемся, они сказали, что это чуть ли не основная команда страны. Так что с такими соперниками очень приятно играть, особенно побеждать. Сопернику большое спасибо.
До завершения регулярного сезона остается еще 24 игры, так что у белорусов есть все шансы подкорректировать турнирную таблицу. Следующий поединок с участием «минчан» пройдет вновь на их площадке. 16 и 17 января в гости пожалует «Парма».