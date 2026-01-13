Противостояние «МИНСКА» и «Уралмаша» – как прошёл 2-й домашний матч Единой молодёжной лиги?

Первая встреча осталась за подопечными Дмитрия Колтунова с преимуществом в три очка. Итоговый счет понедельника – 71:68. В промежуточной турнирной таблице гости занимают 8-ю позицию, наши ребята 9-ю, проигрывая оппонентам всего 2 балла. Эта ситуация могла измениться, если бы фортуна благоволила к белорусам и во вторник, но что-то пошло не по плану. Три четверти «Уралмаш» контролировал игру и вел, в последней наши парни наконец-то проснулись и начали нагонять упущенное, как ни странно, им это удалось.

Трехочковый в исполнении Рабушко переломил ход игры, и хозяева повели с запасом, 65:60. До завершения поединка оставалось 6 минут, и вот они-то и оказались самыми драматичными. Парни фолили, пробивали штрафные и метко забивали, все это давалось им не только потом, но и кровью. Гости сопротивлялись и сокращали отставание, критическая точка настала за две минуты до финального свистка. Именно тогда ребята из Екатеринбурга смогли сравнять цифры на табло и на последних секундах поединка вышли вперед. Итог встречи – 75:77.