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Новости по тегу #Андрей Лазуткин

Лазуткин: Трамп не может победить даже американский телеканал, не говоря уже об Иране или Китае
29 сентября 2026 17:25

Лазуткин: Трамп не может победить даже американский телеканал, не говоря уже об Иране или Китае

Европа останется крайней. Почему в Брюсселе боятся затяжной борьбы США и Китая?
22 сентября 2026 17:31

Европа останется крайней. Почему в Брюсселе боятся затяжной борьбы США и Китая?

Безопасность граждан и нерушимый суверенитет: о чем говорят результаты масштабного соцопроса в Беларуси?
17 сентября 2026 06:03

Безопасность граждан и нерушимый суверенитет: о чем говорят результаты масштабного соцопроса в Беларуси?

17 сентября – правда о воссоединении. И как Западная Беларусь спасла Москву в 1941 году? Лазуткин
15 сентября 2026 18:55

17 сентября – правда о воссоединении. И как Западная Беларусь спасла Москву в 1941 году? Лазуткин

Куда Украину привел «воздушный террор» Зеленского? Политолог о поражении крупных складов ракет
08 сентября 2026 18:31

Куда Украину привел «воздушный террор» Зеленского? Политолог о поражении крупных складов ракет

Перспектива мира должна определяться ШОС – Лукашенко на саммите в Бишкеке
06 сентября 2026 16:45

Перспектива мира должна определяться ШОС – Лукашенко на саммите в Бишкеке

Лазуткин: ЕС продвигает «зеленую» повестку – лучше бы дал Киеву по рукам и прекратил терроризм на море
01 сентября 2026 18:11

Лазуткин: ЕС продвигает «зеленую» повестку – лучше бы дал Киеву по рукам и прекратил терроризм на море

«Доллары станут фантиками». Как Трамп может снизить госдолг США – рассказал политолог
25 августа 2026 17:35

«Доллары станут фантиками». Как Трамп может снизить госдолг США – рассказал политолог

В Восточной Европе идет настоящая зерновая война – Лазуткин
18 августа 2026 17:37

В Восточной Европе идет настоящая зерновая война – Лазуткин

Тайная цифровая война Брюсселя и Вашингтона: как Meta и Google теряют миллиарды?
04 августа 2026 17:24

Тайная цифровая война Брюсселя и Вашингтона: как Meta и Google теряют миллиарды?

Лазуткин: если построить забор от всех соседей, можно самому оказаться в клетке
28 июля 2026 17:45

Лазуткин: если построить забор от всех соседей, можно самому оказаться в клетке

Кто и зачем штампует фейки? Что на самом деле происходит в белорусской армии
26 июля 2026 16:40

Кто и зачем штампует фейки? Что на самом деле происходит в белорусской армии