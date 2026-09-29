«Америку пытались сделать снова великой, а в итоге от Трампа на выборах отворачивается даже Техас, самый республиканский штат США».
Как Европа стала полем боя, на котором сошлись сильные миры сего, – расскажем в «Занимательной политологии».
Результаты опроса демонстрируют высокий уровень доверия белорусов к Президенту страны – его выражают более 87 % респондентов.
В какой точке независимость и единство сходятся и как их не потерять – ко Дню народного единства расскажем в «Занимательной политологии».
«Поэтому визит Кушнера и Уиткоффа целый месяц откладывали на сентябрь. Видимо, пытаясь создать условия, чтобы Россия согласилась на перемирие в воздухе, если уж Patriot не будет».
Александр Лукашенко открыто заявил: нам нужно действовать быстрее, время уходит, а многополярность не ждет. Президент Беларуси фактически призвал «трех китов» организации – Китай, Россию и Индию – взять инициативу на себя.
«Но любые «зеленые» технологии – это рост затрат для фермеров на электроэнергию, топливо, удобрения, корма. А потом все типы продуктов от молока до мяса дорожают для европейского потребителя».
Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Почему она не затронет Беларусь, расскажем в «Занимательной политологии».
За что компания Meta заплатит 11 миллиардов долларов и как это связано с демократией?
Так и произошло с Евросоюзом. Пытаясь изолировать Беларусь и Россию пакетами санкции, через 5 лет они вошли в конфликт с Китаем, Ираном, Африкой, Юго-Восточной Азией и даже США.
Хренин официально опроверг слухи и вбросы о якобы экстренном строительстве укрепрайонов на юге страны и подготовке к эскалации.
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