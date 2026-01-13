Народный обряд «Цари» провели в Копыльском районе
Серию новогодних праздников в Беларуси завершает старый Новый год. Это еще один повод загадать желание и провести время в кругу родных и близких. А также отличная возможность познакомиться с белорусским фольклором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сегодня смогли сделать гости агрогородка Семежево Копыльского района. Здесь в 30-й раз провели народный обряд «Цари», который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Увидеть уникальную театрализацию каждый год желают сотни гостей. Нынешний – не стал исключением. Помимо самого обряда, всех развлекали играми, работала выставка-продажа сувенирных изделий, а еще можно было продегустировать блюда белорусской кухни. Получился настоящий «колядный фест».
– Спрадвеку нашы бацькі гатавалі куцю. Куця ў нас сёння шчодрая. Яна з мяскам, салкам, цыбулькаю. І вось заўсёды, перш чым садзіліся за калядны стол, усім па лыжачцы раздавалі куцю.
– Сейчас я проживаю в Минске, но каждый год я возвращаюсь сюда, чтобы встретить здесь Коляды, чтобы поколедовать, встретить все это.
Что касается самого обряда «Цари», то появился он в XVIII веке, когда под Семежево стояли войска царской армии. Во время празднования Нового года офицеры и солдаты ходили по домам, пели, танцевали, развлекали хозяев, а те в свою очередь благодарили их угощениями и подарками.
Жители сохранили традицию. Парни в Новый год стали наряжаться в костюмы, напоминающие военные мундиры. В агрогородке считают: если в ночь с 13 на 14 января в дом наведались «цари», значит, год будет удачным, а хозяевам это сулит мир, согласие и достаток.
Каждый участник обряда исполняет свою роль. Они разыгрывают историко-религиозную драму «Царь Максимилиан», в которой разворачиваются и «батальные» сцены, и даже раскрываются секреты народного врачевания. А с наступлением темноты «цари» зажигают факелы и выходят на улицу.