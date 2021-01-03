Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах

Григорий Азаренок, корреспондент: К сожалению, и у нас оказались слабые стороны. Самая главная – в области мировоззрения. Наши люди предпочитали больше делать, чем об этом рассказывать. Государство пытались лишить голоса. Заткнуть рот. Не вышло.

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Хотел бы выразить благодарность нашему телевидению. Мы увидели, что многие себя повели, скажем, грубо, как проститутки. Есть определенные профессии и определенные классы людей, которые ориентированы на публичную такую деятельность, которые очень зависят от общественного давления, от общественного мнения.

Они до этого питались, ели, кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах, выступали против государства, где сами же получали деньги. Люди повели себя непорядочно, потому что они очень зависели от общественного мнения, признания и прочего. Конечно, это все привело к тому, что они просто пачками уходили в оппозицию, просто потому что на них давили и они этого давления не выдерживали.

Поэтому хотел бы поблагодарить тех, кто работал на передовой. Я думаю, что все это было не зря. С течением времени эффект будет только увеличиваться от таких вещей.