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Новости по тегу #Алексей Дзермант

Дзермант: это священная миссия – ценить и защищать наших женщин
05 марта 2026 19:33

Дзермант: это священная миссия – ценить и защищать наших женщин

Дзермант объяснил, почему Лукашенко нравится женщинам
05 марта 2026 19:18

Дзермант объяснил, почему Лукашенко нравится женщинам

Дзермант: либо мы превратим человека в демона, либо мы пойдем вперед к свету, к созиданию
05 марта 2026 18:49

Дзермант: либо мы превратим человека в демона, либо мы пойдем вперед к свету, к созиданию

«Выступаем за жизнь и ее продолжение»: Дзермант о посыле Президента белорускам в преддверии 8 Марта
05 марта 2026 18:19

«Выступаем за жизнь и ее продолжение»: Дзермант о посыле Президента белорускам в преддверии 8 Марта

Дзермант: файлы Эпштейна – это водораздел между Западом и нашей цивилизацией
12 февраля 2026 20:36

Дзермант: файлы Эпштейна – это водораздел между Западом и нашей цивилизацией

Дзермант: мы не хотим тратить на милитаризацию, но вынуждены
12 февраля 2026 19:33

Дзермант: мы не хотим тратить на милитаризацию, но вынуждены

Дзермант: в момент потепления отношений с США надо сохранять внутреннее достоинство
12 февраля 2026 18:29

Дзермант: в момент потепления отношений с США надо сохранять внутреннее достоинство

Если Иран не выстоит, то потом наступит апокалипсис – Алексей Дзермант
16 января 2026 19:01

Если Иран не выстоит, то потом наступит апокалипсис – Алексей Дзермант

Дзермант о масштабной проверке ВС РБ: у белорусов не дрогнет рука, если будет агрессия
16 января 2026 18:51

Дзермант о масштабной проверке ВС РБ: у белорусов не дрогнет рука, если будет агрессия

Дзермант: после Венесуэлы, Гренландии, Ирана следующая очередь – это мы
16 января 2026 18:39

Дзермант: после Венесуэлы, Гренландии, Ирана следующая очередь – это мы

Проект программы развития страны рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси
06 декабря 2025 16:45

Проект программы развития страны рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси

Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог
05 декабря 2025 17:56

Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог