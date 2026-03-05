Новости по тегу #Алексей Дзермант

«И если некоторым мужчинам нравится первая фраза: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу…», то вы читайте всегда до конца».
«Во-первых, у него присутствует настоящая мужская харизма. Он просто нравится женщинам как мужчина. Это первое. Второе, конечно же, он для женщин многое делал и делает».
«Все идеи, которые направляют человека на созидание, жизнь, на борьбу со смертью, с болезнями, с войнами, вот это и есть самый настоящий правильный путь для человека»
«В этом мире хаоса и вторжения адских сил, уже неприкрытого, откровенного, мы выступаем за жизнь, за рождение жизни, за ее продолжение, а не за смерть. Это самый главный ключевой посыл».
Мир западных элит, притом США, Европа, Израиль… И вот наш мир Евразии: Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР.
Мир поменяется, где мы станем вместе с другими субъектами альтернативой Западу.
Нужно внимательно изучить и посмотреть, что как там будет происходить. В конце концов, нужны и определенные гарантии, в том числе и по безопасности, и президента, и вообще по нашим отношениям.
«Потом будут щелкать нас по одному. Россию, Китай и так далее».
«У Беларуси есть силы и средства отвечать на любые недружественные действия, в том числе военного характера».
«В современном мире события взаимосвязаны. И если кажется, что Венесуэла далеко, Иран чуть поближе, но тоже достаточно далеко. И если мы думаем, что это нас не касается, то это глубокое заблуждение».
18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Александр Лукашенко продолжает большой визит на Восток и после посещения Алжира возвращается для переговоров в Оман. И это не обычная «челночная дипломатия». Это оперативная реализация достигнутых буквально во время этого продуктивного визита договоренностей.
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